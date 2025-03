Primavera. I neroverdi col Toro per mettere pressione alla Fiorentina

In campo per primi. Per mettere ‘pressione’ alla Fiorentina, che precede due lunghezze sopra, e per mettere altri punti rispetto a quelle che inseguono, alla ricerca di un posto in quella zona playoff che ospita, praticamente da inizio stagione, la Primavera del Sassuolo. Protagonista, oggi, dell’anticipo della 29ma giornata, al Centro Sportivo Valentino Mazzola contro il Torino. Alle 16 (diretta su Sportitalia, canale 60 del DTT) vedremo se i neroverdi riusciranno a dar seguito ad un ruolino di marcia esterno che li hanno visti vincere tre delle ultime tre gare, e far valere una classifica che li vedono, in quarta posizione, rendere la bellezza di 18 punti e nove posizioni ai granata, tredicesimi. Sulla carta alla portata, la sfida propone insidie che il tecnico Emiliano Bigica conosce bene. "Campo difficile ed avversario ostico, che ha valori importanti". All’andata ci volle un gol di Knezovic nel recupero a spingere il Sassuolo oltre il 2-2 maturato dopo i 90’, e se rispetto all’andata – era fine ottobre – è cambiato molto, Bigica conta non sia cambiata la voglia di far bene dei suoi, "che hanno acquisito la mentalità giusta giornata dopo giornata".

s.f.