Primavera, l’incredibile settimana del mister. Riscatto Bigica, ora arriva la Dea

Non avrà troppo tempo di ripensarci, visto che tra 72 ore – sabato ore 11, Stadio Ricci – affronta l’Atalanta in uno scontro diretto in chiave playoff. Ma che per Emiliano Bigica (foto), tecnico della Primavera neroverde, quella chiusa lunedì con la vittoria del ‘suo’ Sassuolo sul campo della Juve a Vinovo sia stata una settimana ‘speciale’, nessun dubbio. Domenica scorsa, infatti, Bigica guidava la Primavera che perdeva dalla Lazio, proprio nelle ore in cui Dionisi veniva esonerato, lunedì la dirigenza gli affidava, ‘momentaneamente’, la guida della prima squadra e mercoledì debuttava in serie A contro il Napoli. Il giorno dopo, l’ascensore che lunedì aveva portato Bigica al piano nobile lo riporta al piano di sotto e venerdì il Sassuolo ufficializza l’ingaggio di Davide Ballardini – nel cui staff è entrato, ieri, l’ex difensore Gianluca Colonnello, – riconsegnando alla Primavera Bigica. Ben deciso a non piangersi troppo addosso: Juventus-Sassuolo 1-2, neroverdi che salgono dal sesto al quarto posto e playoff più vicini.

