Qui Sassuolo. Daniel Boloca è il grande assente. Dentro Iannoni e Ghion in regia

Sostituire l’insostituibile, ovvero quel Daniel Boloca (foto) che fin qua è stato l’unico neroverde che Fabio Grosso aveva sempre utilizzato, e sempre dal 1’. Mission tutt’altro che ‘impossible’, tuttavia, quella cui approccia, in occasione del derby, il tecnico neroverde, perché la rosa è ampia, e per trovare qualcuno che prenda il posto del centrocampista italo-rumeno c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Da una parte cresce Andrea Ghion, titolare e capitano a Brescia, dall’altra si candida Edoardo Iannoni, fresco di primo gol in neroverde, poi ci sono Obiang, Caligara e Kumi che scalpitano: azzardando immaginiamo Iannoni mezz’ala – insieme a Thorstvedt – e Ghion in regia per un undici iniziale – il decimo diverso dal precedente su dieci possibili – dentro il quale, dal 1’, dovrebbe rientrare anche Romagna in difesa (a fargli posto più Muharemovic che Odenthal) e con tutta probabilità manterrà integro un unico reparto rispetto alla trasferta di Brescia. Ovvero quel tridente offensivo formato da Volpato, Mulattieri e Laurientè che vale, fin qua, 8 gol, quindi poco meno della metà dei 19 gol segnati dal Sassuolo da inizio stagione ad oggi.

Un tridente, quello dei neroverdi di mister Grosso, cui il trascorrere dei minuti aggiungerà, con tutta probabilità, anche Berardi e, se il canovaccio tattico chiederà altra corsa e centimetri in più per farsi valere sui palloni alti, anche Pierini e uno tra Russo e Moro..

