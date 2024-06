Russo, Kumi e Cinquegrano pronti al ’salto’

SASSUOLO

Chissà quanti ne ritroveremo nel gruppo che conta, quando tra il 6 e l’8 luglio la prima squadra del Sassuolo ricomincia dalla Serie B, dei cavalieri che fecero l’impresa. Si parla dei ragazzi della Primavera che si sono cuciti sul petto lo scudetto, compiendo impresa che resterà nella storia del club, e che si affacciano ad un futuro oggi non del tutto intellegibile. Ci mancherebbe, un conto è il calcio dei giovani – anche se il Primavera 1 ad un campionato professionistico un po’ somiglia – un altro il calcio dei grandi, ma non si può dire che la settimana del Viola Park, dentro la quale i ragazzi di Emiliano Bigica hanno recitato da protagonisti, non abbia proposto al neotecnico del Sassuolo Fabio Grosso – ufficialità attesa in settimana – qualche profilo con cui integrare un gruppo da ricostruire.

A partite da Flavio Russo, attaccante da 24 gol in 35 partite. Compie 20 anni ad agosto, il giovanotto, ma ce ne sono altri che vale la pena ‘attenzionare’, e non solo perché hanno fatto ‘falistre’ a Bagno a Ripoli. Simone Cinquegrano, ad esempio, i 20 anni li fa a giugno, ma nel frattempo in stagione, da terzino, ha fatto 5 gol in 35 gare o Justin Kumi, altro 2004, che in 28 gare ha incastrato 6 gol e 5 assist.

Non meno in evidenza di loro si sono messi i 2005. Il croato Borna Knezovic, che in 32 gare ha fatto 9 gol e 9 assist, Kevin Bruno (30 gettoni, 5 gol e altrettanti assist) e Kevin Leone, 33 gare e 3 gol sono, oggi, pedine sullo scacchiere che verrà. Tocca ai vertici neroverdi disporre i pezzi in vista della prossima stagione.

