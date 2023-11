Sassuolo-Salernitana 2-2: doppio Thorstvedt risponde a Dia e Ikwuemesi

Reggio Emilia, 10 novembre 2023 – La dodicesima giornata di Serie A si è aperta con una partita bellissima al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con Sassuolo e Salernitana che hanno raccolto un punto a testa dopo 94 minuti giocati ad altissima intensità. In avvio fanno la differenza la maggiore velocità e fisicità degli attaccanti salernitani che hanno creato seri pericoli alla retroguardia dei padroni di casa. Gli uomini di Inzaghi vanno avanti 0-2 nei primi 20 minuti grazie ai gol di Ikwuemesi e Dia, ma nella seconda metà dei primi 45 minuti soffrono tremendamente il palleggio del Sassuolo che riesce a trovare il gol dell'1-2 con Thorstvedt, dopo che Berardi e Castillejo hanno provato in tutti i modi a battere Ochoa. In apertura di ripresa, il Sassuolo riesce meritatamente a impattare la partita con la prima doppietta in carriera in Serie A per Kristian Throstvedt che fa 2-2 facendosi trovare pronto a rimorchio sul cross basso di Viña. Nel finale di una partita dai due volti, la lucidità dei 22 giocatori lascia spazio più alla frenesia e alla fisicità, con entrambe le squadre che cercano in tutti i modi di vincere la partita. Il Sassuolo ha anche la chance di portarla a casa, ma negli ultimi minuti Ochoa ha tirato giù la saracinesca negando più volte il 3-2 ai padroni di casa con una serie di parate fantascientifiche.

Primo tempo

La partita si sblocca nei primi cinque minuti con Mazzocchi che vede la partenza tra le linee di Ikwuemesi, servito con i tempi giusti il centravanti nigeriano si ritrova a tu per tu con Consigli, apre il destro e batte il portiere neroverde. Evidente l'errore della retroguardia del Sassuolo, in particolare di Viña che non sale con i compagni e tiene in gioco il numero 22 avversario che regala a mister Pippo Inzaghi il vantaggio. Ad accendere il Sassuolo ci pensa sempre Mimmo Berardi che dalla destra apre perfettamente per Castillejo, l'ex Milan dentro l'area stoppa di petto e calcia in diagonale ma trova la bella risposta di Ochoa che salva il risultato. Provano a crescere i padroni di casa che si spingono in avanti, mentre la Salernitana prova a rendersi pericolosa in contropiede grazie alla fisicità e la velocità del duo Dia - Ikwuemesi. La Salernitana prova a rallentare il ritmo e, dopo una serie di palleggi tra i centrocampisti, Tchaouna riceve sulla trequarti e palla al piede taglia il campo da destra a sinistra, alza la testa e vede l'inserimento di Dia che, ben servito, non sbaglia davanti a Consigli e fa 0-2 dopo 17 minuti. Gli ospiti si difendono bene, nonostante il Sassuolo provi a reagire dopo aver incassato il secondo gol al secondo tiro in porta subito. Le azioni degli uomini di Dionisi passano sempre dai piedi di Berardi che, assieme a Castillejo, è il più ispirato dei padroni di casa. La seconda grande occasione del Sassuolo al minuto 29, con Berardi che taglia dall'esterno all'interno alle spalle dei centrocampisti della Salernitana, il 10 neroverde riceve e di controbalzo col mancino sfiora il palo. Alla mezz'ora ancora Sassuolo con Berardi che, dopo aver ricevuto da Defrel, chiude il triangolo cercando Pinamonti in area, ma la diagonale di Mazzocchi è decisiva e non permette all'attaccante ex Inter di calciare una sorta di rigore in movimento. Dopo dieci minuti dove si è giocato a una metà campo, al 35' Thorstvedt riapre la partita. Azione che parte sempre dai piedi di Berardi che dalla destra pennella sul palo lontano per Defrel che saggiamente fa da sponda dentro per il centrocampista norvegese che la mette dentro a porta praticamente sguarnita. Subito dopo Pinamonti va a centimetri dal 2-2 con un destro a giro da 20 metri che si stampa sul palo, con Ochoa che non avrebbe potuto fare niente. L'impressione è che la Salernitana abbia subito il colpo e il Sassuolo invece ha aumentato i giri del motore, con Berardi che col destro impegna ancora una volta il "Memo". A cinque minuti dalla fine del primo tempo, gli uomini di Inzaghi aspettano solo il duplice fischio, mentre quelli di Dionisi ora sono davvero in partita. Dopo aver sofferto ancora, con Boloca che sfiora il 2-2 con un destro rasoterra in diagonale da fuori area, Ghersini manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 1-2, ma con il ritmo partita che è tutto nelle mani del Sassuolo.

Secondo tempo

I secondi 45' minuti cominciano esattamente come sono terminati i primi: con in Sassuolo all'attacco. Castillejo va al cross per Pinamonti che a centro area prova ad arrivare sul pallone in spaccata e, anche per la buona chiusura della difesa, non riesce a deviare in porta. Tempo di due giri d'orologio e ancora il Sassuolo pericoloso sempre con Pinamonti che si fa vedere prima con un colpo di testa, poi con un destro finito alto. Il pareggio era nell'aria e arriva puntuale al minuto 52: Castillejo serve la sovrapposizione di Viña, l'ex Roma la mette dentro a rimorchio per Thorstvedt che firma la prima doppietta in Serie A. La Salernitana continua a soffrire e Inzaghi mette mano alla sua panchina, mettendo nel terreno di gioco Candreva, Simy e Legowski per dare profondità ed esperienza per gestire questa difficile situazione. La partita nella fase centrale del secondo tempo si fa sempre più cattiva agonisticamente parlando e sicuramente non ne giova lo spettacolo visti i tanti errori, ma ora il Sassuolo sa di poter portare a casa la partita, mentre la Salernitana vuole conquistare la prima vittoria in campionato con le unghie e con i denti. Anche Dionisi pesca dalla sua panchina a venti minuti dalla fine, mandando in campo Volpato e Laurienté al posto di Defrel e un positivissimo Castillejo. All'82esimo monumentale il Memo Ochoa che prima para il tentativo di sinistro di Volpato che è arrivato al tiro da posizione centrale appena dentro l'area di rigore, poi sulla respinta ritorna subito in piedi e manda in angolo il tap in di Lauriente. Spettacolare, ancora una volta, il portiere messicano della Salernitana all'85': Laurentié serve Mulattieri in area che gira di prima, il suo tentativo finisce sul palo e a botta sicura Berardi col sinistro si vede la porta chiusa da Ochoa che fa una parata incredibile. Schema su calcio d'angolo al minuto 88 per il Sassuolo, con la palla che viene messa morbida per Berardi che si coordina ma trova il corpo di Bradaric che la manda in angolo. La partita si chiude dopo 4 minuti di recupero sul 2-2, con il Sassuolo che ha tirato 29 volte (9 in porta), rispetto ai soli 8 (2 in porta) della Salernitana. La squadra di Pippo Inzaghi non riesce a centrare la prima vittoria in campionato e rimane ultima a 5 punti dopo 12 giornate, per gli emiliani invece è il terzo pareggio dell'anno e con questo punto vanno a quota 12 in classifica.

Il tabellino

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Viña; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Defrel (Volpato 71'), Castillejo (Laurienté 71'); Pinamonti (Mulattieri 80'). Allenatore: Alessio Dionisi.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc (Bradaric 46'), Fazio, Pirola, Mazzocchi; Maggiore (Martegani 82'), Bohinen (Legowski 60'), Coulibaly; Tchaouna (Candreva 56'), Dia; Ikwuemesi (Simi 56'. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Davide Ghersini

Reti: Chukwubuikem Ikwuemesi (SAL) 5'; Boulaye Dia (SAL) 17'; Kristian Thorstvedt (SAS) 36'; Kristian Thorstvedt (SAS) 52'