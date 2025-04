Sassuolo attende la fine del campionato per celebrare la promozione in Serie A

SASSUOLO

È stato solo il primo atto, quello ‘spontaneo’ e ‘autopromosso’ andato in scena domenica sera sotto il ‘campanone’ di piazza Garibaldi, ma per il secondo, quello ufficiale e definitivo, servirà ancora un po’ di pazienza. Anche da parte dei tantissimi che si chiedono quando sarà che il Sassuolo celebrerà la sua serie A davanti alla città. Pazienteranno anche loro, perché a quanto pare il Sassuolo, per festeggiare la stagione davanti alla Sassuolo neroverde, vuole aspettare la fine della stagione stessa. Anche per, auspicabilmente, portare in ‘piazza piccola’ la coppa che la Lega consegna a chi vince il campionato di serie B. Ebbene, anche se la promozione è acquisita, da prendersi per i neroverdi è rimasto, oltre ai diversi record di cui si sa, anche quel primo posto che va, e andrebbe, difeso, per altre cinque giornate, da assalti del Pisa ancora possibili. Smaltita l’euforia di domenica sera, insomma, per Fabio Grosso e i suoi è già tempo di rituffarsi dentro il campionato con la testa che serve a percorrere l’ultimo miglio. Domani il gruppo torna infatti al lavoro al Mapei Football Center, poi da qui alla sera di venerdi 9 maggio, ultima giornata di campionato, ci sono ancora il Frosinone a Pasquetta, il Cesena il 25 aprile e poi, in meno di 10 giorni, Carrarese, Cremonese e Catanzaro. Solo con la fine della stagione, insomma, il Sassuolo ne celebrerà gli esiti: la cornice è già nota, nel senso che da ‘piazza piccola’ non si prescinde, mentre la data esatta prenderà forma con il divenire della stagione.