Sassuolo. Berardi e una rivincita al ’Barbera’. L’ultima volta fu con la Macedonia

SASSUOLOQuando Domenico Berardi ha giocato a Palermo, con la maglia del Sassuolo, ha sempre vinto: 0-1 per i neroverdi in A nel settembre del 2015 (gol di Floccari), medesimo risultato undici mesi più tardi, prima giornata 2016-2017, rosanero sconfitti da un suo gol su calcio di rigore. Berardi è sempre rimasto in Emilia, ma è diventato calcisticamente adulto, e ciò significa per lui aver vestito anche la maglia della Nazionale con la quale è diventato campione d’Europa, certo, ma è proprio alla maglia azzurra che si lega anche uno dei suoi peggiori ricordi in carriera e, incidentalmente, proprio allo stadio Barbera di Palermo, con un altro 0-1. Si tratta della sfida del 24 marzo 2022 contro la Macedonia del Nord, giocata proprio a Palermo e decisiva per l’eliminazione della Nazionale (allora allenata da Roberto Mancini) dai playoff di qualificazione per la rassegna iridata in Qatar. Per l’Italia fu uno dei giorni più neri, e lo fu anche per Berardi, che quella gara la giocò per intero e finì nel mirino di critica e tifosi furiosi per un avere fallito la rete del possibile vantaggio azzurro. Critiche pesanti, anche un po’ ingenerose (il tiro era debole, ma si era creato l’occasione intercettando il rinvio del portiere con un movimento non scontato). L’ultima volta al Barbera, per lui, fu amarissima. Proprio lì, però, il destino domenica potrebbe riservargli una piccola rivincita. E sarebbe, forse, anche giusto così.

l.l.