Sassuolo Buona la prima? Poche volte...

di Stefano FoglianiSASSUOLOBuona la prima? Non proprio… Il motto, in effetti, non è che si attagli granchè bene al Sassuolo che comincia l’anno, e non fa differenza che si tratti di serie A o B dal momento che la percentuale di vittorie seguite alla prima gara dopo la sosta natalizia non fa giustizia di quanto il Sassuolo è solito fare prima o dopo. L’eccezione che conferma la regola è arrivata la stagione scorsa, con il Sassuolo che ha cominciato il 2024 battendo la Fiorentina ma, visto come è finita la stagione, tanto vale lasciar perdere. E, per confermare l’assunto, aggiungere come il Sassuolo, tra 16 stagioni trascorse tra serie A (11) e B (5) delle prime partite dell’anno ne ha vinte, appunto, 3 su 16. Contro la Fiorentina – era il 6 gennaio 2024 – poco più di un anno fa, contro il Milan il 5 gennaio del 2015 al Meazza, ancora in serie A, e contro la Juve Stabia, in B, al Braglia di Modena, nel 2011/12. Una su cinque, insomma, e la percentuale non cambia anche se cambia la categoria, visto che sono due su 11 possibili gli acuti in serie A e uno su 5 quelli, o meglio quello, che il Sassuolo si è concesso in serie B.

Sarà anche per quello che Fabio Grosso – ne leggete sotto – invita a ‘drizzare le antenne’: le statistiche saranno anche fatte per essere sovvertite, ma qualcosa suggeriscono e tra il Sassuolo e il ‘Generale Inverno’, numeri alla mano, non è che ci sia un gran feeling, nel senso che capita, magari, che il Sassuolo vinca la prima dell’anno, ma la circostanza ha una sua eccezionalità. Su 16 gare, infatti, i pareggi sono 7, le sconfitte sei, ma qui il conto rispetto alla massima serie cambia. In A i pari sono 4 su 11 e le sconfitte 5, in B i pareggi 3 e gli stop soltanto uno, peraltro inatteso, visto che vi incappò il Sassuolo di Eusebio di Francesco che tuttavia alla fine della stagione 2012/13 vincerà il campionato.

Nell’occasione, però, ‘la prima dell’anno’ fu fatale anche alla corazzata di Del Difra, che aveva chiuso il 2012 con 51 punti in 22 gare e il conseguente primato in classifica ma, affacciatosi all’anno nuovo, dopo una sosta di quasi un mese, toppò in modo quantomeno inaspettato. In quel di Crotone, per la cronaca, nell’anticipo della 23ma giornata: su un campo semiallagato dalla pioggia, il Sassuolo perse infatti 2-1. Inutile aggiungere che nell’occasione, tra il Sassuolo capolista e i calabresi, diciassettesimi in classifica, c’erano 29 punti di distacco. Altrettanto inutile aggiungere che tra il Sassuolo di oggi e la Salernitana che ‘aspetta’ i neroverdi all’Arechi per il lunch match di domenica, di punti di distacco, ce ne sono 28….