Sassuolo celebra la promozione: il successo di Fabio Grosso e Francesco Palmieri

"È un percorso che premia un cammino che ci ha visto riprenderci quanto abbiamo perso l’anno scorso. Fondamentale l’apporto della proprietà, che ci ha consentito di dar corso ai nostri propositi di pronta risalita. E il primo pensiero va a Giorgio Squinzi e a sua moglie Adriana che staranno festeggiando con noi". Non era in piazza, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnaveli, ma è come se… Resta, il manager milanese, uno dei principali artefici della ‘riscossa’ neroverde, ma condivide volentieri i meriti con chi tutto questo ha reso possibile. "Fabio Grosso, sul quale abbiamo puntato da subito, il direttore Sportivo Francesco Palmieri che ha allestito una rosa in grado di farsi valere ad alto livello e tutti quanti ci hanno permesso di tagliare il traguardo con tanto anticipo. Non era semplice, la B è un campionato difficile, al quale abbiamo approcciato con qualche difficoltà, ma ci abbiamo sempre creduto e oggi raccogliamo quanto abbiamo seminato", dice il plenipotenziario neroverde, mentre la piazza si affolla. Sotto gli occhi, lucidi va da sé, di Remo Morini, decano della dirigenza neroverde, che si gode l’ennesima impresa del ‘suo’ Sassuolo. E di Carlo Rossi, presidente di una società che non ha voluto stare a quanto aveva decretato la stagione scorsa. "Dall’amarezza della retrocessione alla gioia di questa promozione. Siamo riusciti – dice Rossi – a dar corso a quanto ci aveva chiesto la proprietà, che ci ha messo a disposizione i mezzi, poi Palmieri e Carnavali hanno allestito un organico che un tecnico bravo e preparato come Fabio Grosso ha plasmato alla perfezione. I giocatori hanno fatto il resto e immagino questo Sassuolo batterà anche altri record". Come Carnevali, anche Rossi non nasconde come a inizio stagione non tutti, in casa neroverde, si aspettassero nulla del genere. "Diciamo che ci credevo, ma da qui a vincere il campionato a cinque giornate dalla fine ne corre". Fabio Grosso dedica la promozione alla sua famiglia e, attraverso il sito ufficiale della società, si dice "molto contento di aver raggiunto questo risultato, abbiamo dimostrato di avere le qualità per raggiungere l’obiettivo in un campionato difficile in cui l’equilibrio regna sovrano. All’inizio della stagione abbiamo faticato un po’, poi abbiamo creato il giusto mix all’interno della rosa per raggiungere la vetta, tutta la squadra è stata partecipe fin da subito e questa è stata la nostra forza". Grosso, che aveva già fatto sapere che resterà, Aggiunge di essere contento di lavorare per "una società seria, bella, leale che mi ha messo nelle condizioni migliori per fare quanto abbiamo fatto" e passa idealmente la palla al ds Francesco Palmieri. "Una stagione difficile in partenza, poi siamo stati bravi a tirar fuori il meglio dai tutti i giocatori creando il giusto mix per fare bene".