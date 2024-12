Sassuolo di Fabio Grosso: miglior attacco in Europa tra le seconde divisioni

di Lorenzo Longhi

SASSUOLO

Con 36 reti segnate in 16 partite e una media di 2,25 gol a gara, il Sassuolo di Fabio Grosso è, oggi, la squadra più prolifica in Europa a livello di campionati di seconda divisione. Lo è in assoluto e anche di media a partita, e si tratta di un risultato ottenuto attraverso il contributo di ben dodici giocatori, dal momento che tanti sono quelli che hanno già inserito il proprio nome nel tabellino dei marcatori.

L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Cas Odenthal, che si è aggiunto così a un elenco che vede in vetta Kristian Thorstvedt e Armand Laurienté con 7 gol a testa, e vede il lista nomi particolarmente suggestivi come, inevitabilmente, quello di Domenico Berardi.

Tornando al confronto con le principali serie cadette d’Europa, così in alto non c’è nessuno, e bisogna scendere in seconde divisioni periferiche per trovare un attacco migliore. E, peraltro, abbastanza singolarmente, nessuna delle squadre che ha segnato di più è prima in classifica, al contrario dei neroverdi.

Nella Championship inglese, dove si sono disputate già 19 giornate, in classifica comanda lo Sheffield United, ma la squadra che ha segnato di più è il Norwich City, con 35 gol (media-partita: 1,84), che però è addirittura decimo, con sugli scudi il 23enne bomber spagnolo Borja Sainz. Dietro il Norwich, hanno segnato più della capolista Sheffield (che si attesta a 27) anche il Leeds, secondo, e il Middlesbrough, quinto, ambedue con 33 reti (1,74 di media).

Anche in Spagna, in Segunda Division, il campionato è più avanti rispetto alla B: si sono infatti giocate sinora 18 partite e nessuno ha segnato più dell’Almeria, che ha marcato 34 reti (media 1,88) eppure in classifica si trova in terza posizione, dietro al Racing Santander (25 gol fatti) e al Mirandés, che è andato a rete in appena 20 occasioni.

Non è prima nel suo campionato nemmeno la squadra che ha segnato più reti nella Zweite Liga tedesca, dove si sono giocati 15 turni e il miglior attacco appartiene all’Amburgo con 33 reti: la media è poco più bassa rispetto a quella del Sassuolo (2,2 contro il 2,25 dei neroverdi), eppure i biancorossi sono settimi a -3 dal Paderborn, in un torneo equilibratissimo.

14, invece, sono le giornate disputate in Ligue 2, in Francia, dove la classifica è guidata dal Paris, ma davanti alle altre in termini di reti segnate ci sono il Lorient, secondo, e il Rodez Aveyron, nono, entrambe con 28 reti a favore (2 di media a partita).

Abbastanza evidentemente, in tutti i casi visti sinora, a ottime capacità realizzative non si abbina una fase difensiva solida come quella che invece ha mostrato il Sassuolo. Scendendo a seconde divisioni di minor rilievo, bisogna andare nella Segunda Liga portoghese per trovare una capolista con il miglior attacco: si tratta del Tondela (28 gol in 13 partite, media 2,15).

Per trovare infine chi ha medie migliori del Sassuolo in Belgio e Paesi Bassi: nella Eerste Divisie olandese sono 42 i gol segnati in 18 partite dal Volendam (media: 2,33 a gara), mentre in Belgio sono 32 quelli dello Zulte Waregem in 14 gare (media 2,28).