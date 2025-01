Sassuolo. Kumi alla Reggiana, è ufficiale . La capolista punta Skjellerup

La cessione di Justin Kumi (foto) alla Reggiana dà il via al mercato di gennaio del Sassuolo. Ieri l’ufficialità: il centrocampista, classe 2004, va al Reggiana, che batte la concorrenza del Cesena e se lo assicura in prestito fino a giugno. Per lui, fin qua, tre presenze nelle prime 4 giornate di campionato – contro Catanzaro, Cesena e Cremonese – e poi solo panchina e tribuna, a parte gli ultimi 8’ di Coppa Italia, a San Siro, contro il Milan, a suggerire la necessità di trovargli, altrove, spazio dove fare esperienza che non farebbe in neroverde, chiuso dai vari Obiang, Boloca, Thorsrtvedt, oltre che da Ghion, Lipani e Iannoni. Che non fanno di Kumi, peraltro, l’unico centrocampista ‘in più’. Ieri addio anche a Fabrizio Caligara, passato alla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto: arrivato dall’Ascoli a luglio, quattro presenze in campionato per 241’ totali, già oggi sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni. Finita qua? No: alla lista dei partenti si aggiunge anche Janis Antiste, attaccante francese che, come Kumi e Caligara, ha trovato spazio (poco, ma sufficiente a segnare un gol) solo in avvio di stagione. Lo vuole la Carrarese, dove Antiste sbarcherà con la stessa formula con cui il Sassuolo ha ‘spostato’ Kumi oltresecchia. E in entrata? L’unica risposta valida, oggi, è quella di Grosso ("se non arriva qualcuno che alza il livello, stiamo bene così") ma il Sassuolo si guarda comunque attorno, anche in prospettiva. Ecco allora Laurs Skjellerup, attaccante classe 2002, gigante danese (1,95 di altezza) che gioca nel Goteborg (19 presenze e 4 gol la stagione scorsa) cui è legato fino al 2027. Valore di mercato – fonte transfermarkt – circa 700mila euro, ma serve almeno il triplo, contratto fino al 2027: su di lui c’è il Parma, ma il Sassuolo lo ‘punta’, e magari quel che gli serve investire arriva dall’Inter, se davvero cede Frattesi. Al Sassuolo, nel caso, andrà il 10% di quanto incassano i nerazzurri.

Stefano Fogliani