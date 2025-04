Sassuolo-Modena: Fabio Grosso punta a una grande prestazione nel derby

"Del risultato di Palermo non è stato contento nessuno. Ci abbiamo lavorato sopra, sugli errori commessi, anche per riconoscerli e superarli, e per trarre insegnamento da quello che ha detto il campo". Ma la partita di Palermo, il Sassuolo, l’ha già giocata, quindi Fabio Grosso non ci perde troppo tempo perché quella su cui focalizzarsi è quella che aspetta i neroverdi oggi. "E quella vogliamo farla bene, riempirla con le nostre qualità per fare una grande prestazione. È un derby, è una partita molto sentita e andrà affrontata di conseguenza", spiega l’allenatore del Sassuolo, che prova anche a non pensare troppo a questo secondo match point che la stagione offre ai suoi. "La questione non ci riguarda direttamente, nel senso che quelle sono soprattutto statistiche cui è giusto si presti attenzione all’esterno, mentre a noi si chiede, invece, di andare in campo e fare del nostro meglio per raggiungere il miglior risultato possibile. A questo, e solo a questo abbiamo lavorato in settimana".

Recuperano, e vedremo con che tipo di disponibilità, Mazzitelli e Skjellerup, e vedremo anche che tipo di Sassuolo spingerà il tecnico contro il Modena. Le riserve in ordine all’undici iniziale, Grosso dice di non averle ancora sciolte e aggiunge, banalizzando, che in campo andrà la squadra più adatta al tipo di impegno che aspetta i suoi, e sul tipo di impegno non si fa troppe illusioni, l’allenatore del Sassuolo, visto anche il momento dei gialli. "Il Modena – aggiunge – è una squadra che ha grande qualità ed è in un ottimo momento di forma, come testimoniato dagli ultimi risultati che l’ha visto fare ottime gare contro squadre di alta classifica. Mandelli dispone di giocatori forti, come Palumbo, che è in grado di fare la differenza, di altri elementi di valore che conosco e apprezzo, anche per averne allenato qualcuno, ed ha una squadra di qualità. Ma anche noi, di qualità, abbiamo le nostre, e andremo in campo per fare in modo che prevalgano su quelle dei nostri avversari, dei quali conosciamo sia la forza che il valore".

È successo spesso, del resto, in stagione, che il Sassuolo andasse oltre gli ostacoli, bypassando congiunture post-sconfitta: si sta a quello, insomma, alla capacità di reazione dei neroverdi, rimanendo concentrati solo, aggiunge Grosso "su quello che c’è ancora da fare. Dobbiamo restare sereni rispetto all’obbiettivo che vogliamo raggiungere e – la conclusione – sapere cosa ci serve per raggiungerlo". Ovvero prestazione e risultato: altro, e ben vedere, al Sassuolo di oggi non serve…