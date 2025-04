Sassuolo trionfa nel derby contro Modena: Grosso elogia la squadra

"A volte si sottovaluta ciò che questi ragazzi stanno facendo, ma il nostro è un percorso incredibile". Fabio Grosso sottolinea, ancor di più, ciò che il campo ha raccontato per quasi tutto il campionato. I valori in campo sono emersi sin dai primi mesi, il derby con il Modena è una ciliegina di una casa costruita in ogni suo dettaglio con sagacia: "Sono molto felice per i tifosi che ci hanno seguito, li richiamo anche per la prossima partita – ha sorriso il tecnico neroverde – e sono contento della prestazione dei miei giocatori ai quali faccio i complimenti. Sarebbe servita una prestazione di livello e l’abbiamo fatta, siamo stati bravi a reagire alla sconfitta di Palermo con una gara solida. È stato un derby equilibrato, devo fare i complimenti anche al Modena, noi siamo stati capaci di sfruttare anche i dettagli e a portarli a nostro favore. Abbiamo dei giocatori forti, alcuni sono stati addirittura molto forti nell’arco della stagione, siamo stati sempre presenti in un campionato nel quale esistono altre compagini di spessore. Usciamo dal campo con una vittoria importantissima che ci avvicina al nostro obiettivo, per questo devo rinnovare i complimenti ai miei ragazzi. Davanti avevamo una formazione di livello".

La scelta tattica di Iannoni: "Sulla trequarti, il Modena ha due giocatori bravi – ha concluso – e ho inserito un centrocampista in più per il raddoppio. Iannoni è stato bravissimo, è un ragazzo serio, con qualità. Era da un po’ che non lo chiamavo nelle rotazioni, sono davvero contento per lui e per i suoi compagni". Nella stagione dei record, il Sassuolo ha avuto anche il suo jolly d’attacco con numeri da titolare.

Luca Moro l’ha guadagnata progressivamente la sua maglia da titolare, ritagliandosi un ruolo quasi decisivo nella fase più calda della stagione, derby compreso, e siglando il gol del definitivo 3-1: "Il Modena è una squadra forte, sapevamo avrebbero voluto ripartire – ha raccontato Moro – in partite del genere fanno la differenza gli episodi. È stato bravo Berardi nel primo tempo, noi abbiamo tenuto botta dopo il pareggio e ci sono le giocate individuali come quella di Laurientié. Io sono contento del mio gol, significa tanto. Per me è stata una partita difficile, ho giocato contro una difesa a 3 bassa che mi marcava a uomo, ho avuto difficoltà a toccare palloni. È andata bene, metà del mio gol è di Iannoni. Promozione? Avremo dei giorni di riposo ma sono sicuro nessuno di noi spegnerà la tv durante la partita dello Spezia", termina l’attaccante neroverde.