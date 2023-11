Scommesse, il patteggiamento di Sandro Tonali: squalifica di 10 mesi e 8 di pene accessorie

Torino, 26 ottobre 2023 – Raggiunto l'accordo tra i legali di Sandro

Tonali e la procura federale della Figc. La sanzione per il calciatore per il caso scommesse è di 18 mesi: 10 mesi squalifica, 8 prescrizioni alternative (rispetto piano terapeutico ed almeno 16 incontri di testimonianza in presenza). Ora manca solo la risposta della Procura Generale dello Sport, e poi avrà un altro passaggio all'Uefa per l'estensione internazionale.

"Non possiamo pensare di elogiare le dimensioni del mondo del calcio nella valorizzazione di alcuni aspetti relazionali e sociali e poi pensare solo di punire alcuni ragazzi e di non recuperarli. Io credo che valgano molto di più, rispetto ad un mese di squalifica, 8 mesi di attività di intervento a testimoniare, in maniera vera con i propri comportamenti e quello che hanno vissuto sulla propria pelle. Questo vale più di semplici parole". Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.