Serie A, 17° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 22 dicembre 2023 - Il turno pre natalizio di Serie A è alle porte. Va in scena infatti la giornata numero 17, che verrà inaugurata da ben quattro partite fissate di venerdì. Fra queste, ecco le trasferte del Milan a Salerno, della Fiorentina a Monza e della Lazio a Empoli. Il match clou di questo turno si disputa sabato sera, quando la Roma ospiterà il Napoli. La capolista Inter se la deve vedere in casa con il Lecce, mentre la Juventus va a Frosinone. Particolarmente interessante, e dal sapore di Europa, la sfida al Dall'Ara fra Bologna e Atalanta. in chiave salvezza, occhio alla gara fra Hellas Verona e Cagliari. Completano il programma Sassuolo-Genoa e Torino-Udinese.

Il programma delle gare e dove vederle

Sassuolo-Genoa: venerdì 22 dicembre, ore 18:30; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (214 Sky); diretta streaming su Dazn;

Empoli-Lazio: venerdì 22 dicembre, ore 18; diretta tv e streaming su Dazn; Monza-Fiorentina: venerdì 22 dicembre, ore 18:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Salernitana-Milan: venerdì 22 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (214 Sky); diretta streaming su Dazn; Frosinone-Juventus: sabato 23 dicembre, ore 12:30; diretta tv e streaming su Dazn; Bologna-Atalanta: sabato 23 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (canale 251); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Torino-Udinese: sabato 23 dicembre, ore 15; diretta tv e streaming su Dazn; Hellas Verona-Cagliari: sabato 23 dicembre, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (214 Sky); diretta streaming su Dazn; Inter-Lecce: sabato 23 dicembre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (canale 251); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Roma-Napoli: sabato 23 dicembre, ore 20:45; diretta tv e streaming su Dazn;

Le probabili formazioni

Sassuolo-Genoa

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Ekuban. Empoli-Lazio

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Monza-Fiorentina

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné, Barak, Sottil; Beltran. Salernitana-Milan

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Dia; Ikwuemesi.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Frosinone-Juventus

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Romagnoli, Oyono; Gelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Bologna-Atalanta

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

Atalanta (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman.

Torino-Udinese

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra, Lucca. Hellas Verona-Cagliari

Verona (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Oristanio; Petagna, Pavoletti. Inter-Lecce

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Blin; Strefezza, Piccoli, Banda. Roma-Napoli

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Celik, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Le designazioni arbitrali

Empoli-Lazio: Marchetti, Bresmes – Valeriani, IV: Ferrieri Caputi, VAR: Nasca, AVAR: Mazzoleni;

Sassuolo-Genoa: Guida, Rossi L. – Fontani, IV: Monaldi, VAR: Valeri, AVAR: Marini;

Monza-Fiorentina: Sacchi, Prenna – Trasciatti, IV: Giua, VAR: Gariglio, AVAR: Irrati;

Salernitana-Milan: Doveri, Rocca – Moro, IV: Camplone, VAR: Di Paolo, AVAR: Meraviglia;

Frosinone-Juventus: Mariani, Del Giovane – Di Monte, IV: Minelli, VAR: Marini, AVAR: Pagnotta;

Bologna-Atalanta: Rapuano, De Meo – Fontemurato, IV: Massimi, VAR: Di Paolo, AVAR: Ferrieri Caputi;

Torino-Udinese: Fabbri, Carbone – Giallatini, IV: Di Marco, VAR: Paterna, AVAR: Di Vuolo;

Hellas Verona-Cagliari: Orsato, Bindoni – Tegoni, IV: Bonacina, VAR: Mazzoleni, AVAR: Longo S.;

Inter-Lecce: Marcenaro, Rossi C. – Cipriani, IV: Tremolada, VAR: Maggioni, AVAR: Valeri;

Roma-Napoli: Colombo, Di Iorio – Tolfo, IV: La Penna, VAR: Irrati, AVAR: Giua

La classifica

Inter 41; Juventus 37; Milan 32; Bologna 28; Napoli, Fiorentina 27; Atalanta 26; Roma 25; Torino 23; Monza, Lazio 21; Lecce 20; Frosinone 19; Genoa, Sassuolo 16; Cagliari, Udinese 13; Empoli 12, Verona 11; Salernitana 8

