Serie A, 12esima giornata: il programma delle partite, dove vederle e probabili formazioni

Milano, 9 novembre 2023 – Archiviati gli impegni nelle coppe europee delle italiane e in attesa di una nuova pausa per gli appuntamenti delle varie nazionali, è tempo di Serie A, il cui prossimo turno verrà inaugurato dalla sfida fra Sassuolo e Salernitana. In programma c'è la dodicesima giornata, che avrà nel derby di Roma il suo piatto forte. Grande curiosità anche per un alto derby, quello dell'Appennino fra Fiorentina e Bologna. Guardando alle zone altissima della graduatoria, gare sulla carta abbordabili per Inter e Juventus, distanziate da appena due punti. Prima dello scontro diretto in calendario fra due settimane, i nerazzurri affrontano in casa il Frosinone, mentre la Juventus accoglie all'Allianz Stadium il Cagliari. Impegno interno anche per il Napoli, che se la deve vedere con l'Empoli. Trasferta invece per il Milan, di scena a Lecce. Completano il quadro Genoa-Verona, Monza-Torino e Udinese-Atalanta.

Il programma e dove vedere le partite

Sassuolo-Salernitana: venerdì 10 novembre, ore 18:30: diretta tv e streaming su Dazn

Genoa-Verona: venerdì 10 novembre, ore 20:45: diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now

Lecce-Milan: sabato 11 novembre, ore 15: diretta tv su Dazn e Zona Dazn (Sky 214); diretta streaming su Dazn

Juventus-Cagliari: sabato 11 novembre, ore 18: diretta tv e streaming su Dazn

Monza-Torino: sabato 11 novembre, ore 20:45: diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now

Napoli-Empoli: domenica 12 novembre, ore 12:30: diretta tv su Dazn e Sky; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now

Fiorentina-Bologna: domenica 12 novembre, ore 15: diretta tv e streaming su Dazn

Udinese-Atalanta: domenica 12 novembre, ore 15: diretta tv e streaming su Dazn

Lazio-Roma: domenica 12 novembre, ore 18: diretta tv e streaming su Dazn

Inter-Frosinone: domenica 12 novembre, ore 20:45: diretta tv e streaming su Dazn

Le probabili formazioni

Sassuolo-Salernitana

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Dia; Ikwuemesi

Genoa-Verona

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Ekuban, Gudmundsson

Verona (3-5-2): Montipò; Terracciano, Hien, Magnani; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Duda, Doig; Bonazzoli, Djuric

Lecce-Milan

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Banda, Krstovic, Strefezza

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Leao

Juventus-Cagliari

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Chiesa

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Oristanio, Luvumbo

Monza-Torino

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Zima; Bellanova, Tameze, Ilic, Linetty, Lazaro; Zapata, Sanabria

Napoli-Empoli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi

Fiorentina-Bologna

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers

Udinese-Atalanta

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Success, Thauvin

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta; De Roon, Ederson; Koopmeiners, Pasalic, Lookman; Scamacca

Lazio-Roma

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Paredes, Zalewski; Dybala, Lukaku

Inter-Frosinone

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cheddira, Baez

Le designazioni arbitrali

Sassuolo-Salernitana: Ghersini, Lo Cicero – Trasciatti, Iv: Sacchi, Var: Meraviglia, Avar: Mazzoleni

Genoa-Verona: Orsato, Cecconi – Rossi C., Iv: Manganiello, Var: Gariglio, Avar: Guida

Lecce-Milan: Abisso, Peretti – Mokhtar, Iv: Rapuano, Var: Guida, Avar: Nasca

Juventus-Cagliari: Piccinini, Palermo – Fontemurato, Iv: Massimi, Var: Valeri, Avar: Paterna

Monza-Torino: Doveri, Imperiale – Ricciardi, Iv: Rutella, Var: Marini, Avar: Di Martino

Napoli-Empoli: Prontera, Vivenzi – Garzelli, Iv: Cosso, Var: Mazzoleni, Avar: Abbattista

Fiorentina-Bologna: Maresca, Colarossi – Di Giacinto, Iv: Fourneau, Var: Paterna, Avar: Longo

Udinese-Atalanta: Aureliano, Berti – Cipriani, Iv: Camplone, Var: Di Bello, Avar: Pagnotta

Lazio-Roma: Massa, Bindoni – Tegoni, Iv: Colombo, Var: Irrati, Avar: Paganessi

Inter-Frosinone: Dionisi, Tolfo – Pagliardini, Iv: Feliciani, Var: Serra, Avar: La Penna

La classifica

Inter 28; Juventus 26; Milan 22; Napoli 21; Atalanta 19; Bologna 18; Roma, Fiorentina 17; Monza, Lazio 16; Frosinone, Torino 15; Lecce 13; Genoa, Sassuolo 11; Udinese 10; Cagliari 9; Verona 8; Empoli 7; Salernitana 4.

