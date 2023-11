Serie A, record e curiosità dell'11esima giornata

Milano, 7 novembre 2023 - Con la vittoria del Torino per 2-1 ai danni del Sassuolo è andata in archivio l'11esima giornata di Serie A. Una giornata contraddistinta dalle conferme di Inter e Juventus, rispettivamente prima e seconda della classifica, separate da appena due lunghezze. Alle loro spalle perde terreno il Milan, adesso lontano sei punti dalla vetta, mentre entra in zona Champions il Napoli. In zona retrocessione, fanno un passo in avanti Cagliari e Udinese, mentre scivolano indietro Verona ed Empoli. L'ultima forza del campionato resta la Salernitana.

Record e curiosità

Il Bologna ha raccolto 18 punti nelle prime 11 partite di Serie A, il miglior risultato in questa parte della competizione dal 2002/03 (19). I rossoblù sono imbattuti nelle ultime 10 gare del massimo campionato per la prima volta dal dicembre 1979 - marzo 1980, quando erano allenati da Marino Perani. Per la prima volta da quando ha debuttato in Serie A, (maggio 2019) Giacomo Raspadori ha trovato il gol in tre presenze di fila, considerando tutte le competizioni. La Salernitana non ha vinto nessuna delle ultime 12 partite di campionato, stabilendo il suo record negativo di gare consecutive senza successi in Serie A. Lautaro Martínez ha segnato 12 gol nel torneo in corso, l’ultimo giocatore che fatto meglio considerando le prime 11 partite stagionali dell’Inter in Serie A è stato Antonio Valentin Angelillo (19 nel 1958/59). Hakan Çalhanoglu (36) ha eguagliato Sükrü Gülesin (36) come miglior marcatore turco nella storia della Serie A. Il Milan ha perso due gare interne di fila senza segnare in Serie A per la prima volta da settembre 2012 (contro Sampdoria e Atalanta) con Massimiliano Allegri in panchina. Dopo 14 giornate l’Udinese è tornata a vincere una partita di Serie A (2-0 contro la Sampdoria lo scorso maggio). Primo gol di Michael Folorunsho alla presenza numero 11 in Serie A. Il Verona ha segnato sette reti in questo campionato con sei marcatori diversi (Ngonge è l`unico con due reti). Lorenzo Colombo è il primo giocatore italiano nato a partire dal 2002 a segnare una marcatura multipla in Serie A. Sei degli ultimi sette gol del Cagliari in campionato sono arrivati da subentrati, inclusi tutti gli ultimi quattro. Albert Gudmundsson è il miglior marcatore islandese nella storia della Serie A (sei reti), superato Emil Hallfredsson a quota cinque. Romelu Lukaku ha segnato sei gol nelle prime nove partite con la Roma in Serie A: tra i giocatori che hanno esordito in giallorosso nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95), solo Gabriel Batistuta (10 centri) ha fatto meglio nelle prime nove gare con la maglia dei capitolini. Wladimiro Falcone ha parato due degli ultimi cinque rigori affrontati in Serie A TIM dopo non aver neutralizzato nessuno dei precedenti sette fronteggiati nella competizione. Prima di Fabio Miretti, l`ultimo giocatore della Juventus ad aver segnato il suo primo gol in assoluto in Serie A contro la Fiorentina era stato Claudio Marchisio, il 24 gennaio 2009, all`Olimpico Grande Torino. Nel 2023 la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in 11 trasferte nel massimo campionato, più di ogni altra squadra nella competizione nello stesso periodo. Marvin Çuni ha realizzato il primo gol in Serie A con il suo primo tiro nello specchio della porta nella competizione, il sesto in generale. Francesco Caputo ha segnato il 50% delle reti dell'Empoli in questa Serie A (2 su 4). La squadra toscana ha anche realizzato la metà dei gol negli ultimi 10 minuti di gioco in questo campionato. Antonio Sanabria è tornato al gol in Serie A a distanza di 169 giorni dalla marcatura precedente (il 21 maggio scorso contro la Fiorentina); l’attaccante ha realizzato quattro reti contro il Sassuolo in Serie A, contro nessun’altra squadra ha segnato così tanto nella competizione. Kristian Thorstvedt ha segnato il suo 3° gol in Serie A, ritrovando la rete nella competizione per la prima volta dal 25 febbraio scorso (v Lecce).

Il prossimo turno

Sassuolo-Salernitana: venerdì 10 novembre, ore 18:30; Genoa-Verona: venerdì 10 novembre, ore 20:45; Lecce-Milan: sabato 11 novembre, ore 15; Juventus-Cagliari: sabato 11 novembre, ore 18; Monza-Torino: sabato 11 novembre, ore 20:45; Napoli-Empoli: domenica 12 novembre, ore 12:30; Fiorentina-Bologna: domenica 12 novembre, ore 15; Udinese-Atalanta, domenica 12 novembre, ore 15; Lazio-Roma, domenica 12 novembre, ore 18; Inter-Frosinone, domenica 12 novembre, ore 20:45

La classifica

Inter 28; Juventus 26; Milan 22; Napoli 21; Atalanta 19; Bologna 18; Roma, Fiorentina 17; Monza, Lazio 16; Frosinone, Torino 15; Lecce 13; Genoa, Sassuolo 11; Udinese 10; Cagliari 9; Verona 8; Empoli 7; Salernitana 4

Leggi anche - Lazio-Feyenoord: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita