Milan-Psg: dove vederla (anche in chiaro). Ultimissime sulle formazioni e diretta Champions dalle 21

Milano, 7 novembre 2023 – Uscito tra i fischi di San Siro dopo il ko con l’Udinese e nel pieno di un momento decisamente delicato, il Milan di Stefano Pioli cerca di dare la sterzata alla sua stagione. L’appuntamento di questa sera alle 21 (diretta su Canale 5 e Sky Sport) è di quelli segnati con il circoletto rosso sul calendario: il secondo incontro ravvicinato con il Paris Saint-Germain. Un primo crocevia della stagione dei rossoneri che, se vorranno restare in corsa per il passaggio del turno in Champions League, dovranno giocoforza fare bottino pieno con i parigini, ma anche sperare in un risultato favorevole nel match tra Newcastle e Borussia Dortmund: “Sabato abbiamo deluso tutti, i tifosi, ma anche noi stessi – ha spiegato mister Stefano Pioli in conferenza alla vigilia – e ciò che dovremo fare a partire dalla gara con il PSG è tutto il contrario. So di allenare una squadra molto responsabile, attenta volenterosa, qualitativa e con la possibilità di fare una grande partita. Gara della svolta? Se parliamo della Champions League, deve assolutamente esserlo perché non possiamo continuare a sperare nei risultati delle avversarie ma dobbiamo iniziare a fare punti noi. Sarà una partita difficilissima, perché l’avversario è di altissimo livello, ma abbiamo la possibilità di fare una grande partita perché ho giocatori giusti e abbiamo le idee per mettere in difficoltà i nostri avversari. Quindi, dobbiamo crederci dall’inizio alla fine. Le buone notizie per il tecnico rossonero, che dopo l’esperimento forzato del 4-4-2 contro l’Udinese tornerà al 4-3-3, sono i recuperi di tre pedine fondamentali come Samuel Chukwueze, Christian Pulisic e Theo Hernandez, assenti in campionato sabato scorso. Tra i pali della porta milanista ci sarà ancora Maignan, protetto da una linea a quattro difensiva formata da capitan Calabria, Tomori, Thiaw e appunto Theo Hernandez. In regia ci dovrebbe essere invece Krunic, che è in vantaggio nel ballottaggio su Musah e dovrebbe avere ai suoi lati le mezzali Reijnders e Loftus Cheek. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il tridente offensivo, che tornerà a essere formato da Pulisic, Giroud e Rafa Leao.

Le possibili scelte di Luis Enrique

Sul fronte opposto, il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique dovrebbe invece puntare su un 4-3-3 speculare a quello dei rossoneri e sulla stessa formazione titolare che due settimane fa ha già battuto il Milan con un netto 3-0: in porta l’attesissimo ex di serata Donnarumma, protetto da un pacchetto difensivo formato da Hakimi, Marquinhos, Skriniar e dal fratello di Theo Hernandez Lucas. Il classe 2006 Zaire-Emery, Ugarte e Vitinha formeranno invece un terzetto di assoluta qualità e quanti a centrocampo mentre davanti ci sarà il fortissimo tridente composto da Dambelé, Goncalo Ramos e Kylian Mbappé, assoluto mattatore del match del Parco dei Principi.

Orari e dove vedere la gara in tv

La partita sarà trasmessa in diretta martedì 7 novembre, alle ore 21, su Sky Sport e Canale 5.

Probabili formazioni: Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Krunic; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli Paris-Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Goncalo Ramos, Mbappé.