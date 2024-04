Serie A, 32esima giornata: probabili formazioni, orario e dove vedere le partite

Milano, 11 aprile 2024 - Dopo gli impegni nelle coppe europee delle italiane, torna il campionato, che si appresta a vivere la 32esima giornata. Ad inaugurarla sarà la sfida fra Lazio e Salernitana. Il sabato viene invece aperto dallo scontro salvezza fra Lecce ed Empoli. L'appuntamento clou è alle 18, quando andrà in scena allo Stadio Grande Torino il derby della Mole, mentre la sera il Bologna ospiterà il Monza per riprendere la corsa alla Champions. Domenica vanno in campo tutte le big: il Napoli in casa con il Frosinone, il Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Roma a Udine e la capolista Inter sul campo amico contro il Cagliari. Questo turno di Serie A si chiuderà lunedì con Fiorentina-Genoa e Atalanta-Verona.

Il programma delle gare e dove vederle

Lazio-Salernitana: venerdì 12 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn, diretta streaming su Dazn;

Lecce-Empoli: sabato 13 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn, diretta streaming su Dazn;

Torino-Juventus: sabato 13 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn, diretta streaming su Dazn;

Bologna-Monza: sabato 13 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Napoli-Frosinone: domenica 14 aprile, ore 12:30; diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Sassuolo-Milan: domenica 14 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn, diretta streaming su Dazn;

Udinese-Roma: domenica 14 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn, diretta streaming su Dazn;

Inter-Cagliari: domenica 14 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn, diretta streaming su Dazn;

Fiorentina-Genoa: lunedì 15 aprile, ore 18:30; diretta tv su Dazn e Zona Dazn, diretta streaming su Dazn;

Atalanta-Hellas Verona: lunedì' 15 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport, diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Le probabili formazioni

Lazio-Salernitana

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Kamada, Luis Alberto; Castellanos.

Salernitana (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Bradaric; Tchaouna, Maggiore, Coulibaly, Vignato; Candreva; Simy.

Lecce-Empoli

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Piccoli, Sansone.

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang.

Torino-Juventus

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Bologna-Monza

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Maldini, Colpani, V. Carboni; Djuric.

Napoli-Frosinone

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Frosinone (3-4-3): Turati; Bonifazi, Okoli, Romagnoli, Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Cheddira, Reinier.

Sassuolo-Milan

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Kumbulla, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Udinese-Roma

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra, Lucca.

Roma (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

Inter-Cagliari

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Makoumbou, Jankto; Oristanio, Gaetano; Lapadula.

Fiorentina-Genoa

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui.

Atalanta-Hellas Verona

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

Verona (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Noslin, Suslov; Swiderski.

Le designazioni arbitrali

Lazio-Salernitana: arbitro Zufferli, assistenti Berti – Del Giovane, IV: Doveri, VAR: Paterna, AVAR: Aureliano;

Lecce-Empoli: arbitro Mariani, assistenti Colarossi – Di Monte, IV: Feliciani, VAR: Mazzoleni, AVAR: Paterna;

Torino-Juventus: arbitro Maresca, assistenti Costanzo – Passeri, IV: Piccinini, VAR: Irrati, AVAR: Di Paolo;

Bologna-Monza: arbitro La Penna, assistenti Peretti – Cipriani, IV: Ghersini, VAR: Marini, AVAR: Guida;

Napoli-Frosinone: arbitro Fabbri, assistenti Rossi L. – Moro, IV: Santoro, VAR: Serra, AVAR: Irrati;

Sassuolo-Milan: arbitro Massa, assistenti Mondin – Vecchi, IV: Prontera, VAR: Guida, AVAR: Chiffi;

Udinese-Roma: arbitro Pairetto, assistenti Rossi C. – Laudato, IV: Rapuano, VAR: Aureliano, AVAR: Di Paolo;

Inter-Cagliari: arbitro Fourneau, assistenti Palermo – Garzelli, IV: Camplone, VAR: Di Bello, AVAR: Valeri;

Fiorentina-Genoa: arbitro Di Marco, assistenti Bindoni – Tegoni, IV: Colombo, VAR: Mazzoleni, AVAR: Serra;

Atalanta-Hellas Verona: arbitro Sacchi, assistenti Lo Cicero – Rossi M., IV: Dionisi, VAR: Di Paolo, AVAR: Maggioni

La classifica

Inter 82; Milan 68; Juventus 62; Bologna 58; Roma 55; Atalanta 50; Napoli 48; Lazio 46; Torino 44; Fiorentina 43; Monza 42; Genoa 38; Cagliari 30; Lecce 29; Udinese, Empoli 28; Verona 27; Frosinone 26; Sassuolo 25; Salernitana 15

