Calciomercato Serie A: il Milan insiste per Lukaku ma il Napoli non molla

Milano, 27 giugno 2024 – Uno dei nomi più chiacchierati negli ultimi giorni del calciomercato di Serie A è senza dubbio Romelu Lukaku: l’attaccante nativo di Anversa, protagonista di un Europeo fino ad ora chiaroscurale con il suo Belgio, sembra infatti essere tornato nei radar di mercato del Milan che deve trovare l’erede di Olivier Giroud, partito alla volta dell’MLS per sposare il progetto del Los Angeles FC. Stando a quanto rilanciato da Sky Sport, i rossoneri potrebbero presto incontrare gli agenti del giocatore per cercare di entrare nel vivo dell’affare e capirne la reale fattibilità. Lukaku, come noto, farà ritorno al Chelsea dopo il prestito alla Roma ma non rientra nei piani tecnici dei “Blues” che vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Una formula poco gradita ai rossoneri che non vorrebbero investire una cifra vicina ai 40 milioni per acquistare il giocatore. Il club di via Aldo Rossi, che nel frattempo non riesce chiudere l’affare Zirkzee per via delle alte commissioni richieste dall’agente del giocatore (su cui è sempre più forte l’interesse del Manchester United) e non molla le piste Rabiot e Fofana per rinforzare il centrocampo, preferirebbe lavorare sulla base di un prestito, magari con l’aggiunta diritto di riscatto. I rapporti con il Chelsea, dopo gli affari fatti negli ultimi anni, sono decisamente distesi ma gli scogli da oltrepassare per riuscire a portare Lukaku in rossonero di certo non mancano: oltre al problema dell'ingaggio del giocatore - che alla Roma guadagnava circa 7.5 milioni - c’è infatti da superare la concorrenza del Napoli del nuovo allenatore Antonio Conte, che con il belga ha un feeling particolare, come ha confermato lui stesso, ieri, durante la sua presentazione, nella quale ha elogiato senza mezzi termini l’attaccante: “È un top ed è meglio averlo sempre” ha detto infatti l’allenatore salentino.

Oltre ad essere alla ricerca di una punta di grande livello per poter sopperire alla possibile partenza di Victor Osimhen – nel mirino del PSG –, il club partenopeo punta anche a far rientrare i casi scoppiati nelle scorse settimane, quando senza mezzi termini Di Lorenzo e Kvaratskhelia hanno fatto capire di voler intraprendere nuove avventure professionali. Dopo aver incontrato l’entourage dell’esterno difensivo azzurro, il Napoli è pronto a fare lo stesso con il georgiano – come ha spiegato il presidente De Laurentiis in sede di presentazione di Conte – per far tornare appieno il sereno e tenersi stretto i suoi gioielli. Per puntellare il centro della difesa, invece, il nome caldo è quello di Alessandro Buongiorno del Torino, ma i tempi per arrivare alla chiusura dell’affare – che potrebbe prendere quota dopo l’Europeo – non sono ancora maturi. Tra le società più attive sul mercato c’è poi la Fiorentina, la quale ha fatto un importante scatto per assicurarsi le prestazioni di Moise Kean: i viola sembrano infatti ad un passo dall’accordo con la Juventus per una cifra non lontana dai 12 milioni e che successivamente daranno l’assanto a Zaniolo, su cui è però molto forte la concorrenza dell’Atalanta. Juventus che, invece, entro la fine settimana dovrebbe annunciare l’ingaggio di Douglas Luiz, che sosterrà in queste ore le visite mediche di rito. Lasciapassare medico che ha ottenuto ieri Emil Holm, nuovo rinforzo per la fascia difensiva mancina del Bologna, il quale ora si prepara a stringere anche per Robin Gosens che andrà a rinforzare la corsia di destra rossoblù: l’intesa con l’Herta Berlino per una cifra non lontana dai 9 milioni di euro è stata infatti praticamente raggiunta. Lo striscione del traguardo dell’affare è a pochi passi.