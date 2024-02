Serie A, guida alla 27esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le partite

Milano, 29 febbraio 2024 – La 27° giornata di Serie A viene inaugurata da Lazio-Milan, la prima di tante sfide interessanti. Se per rivedere in campo la capolista Inter si dovrà attendere lunedì, quando i nerazzurri ospiteranno il Genoa, per le altre big basterà pazientare sabato, quando in programma c'è la trasferta della Roma a Monza, oltre a Torino-Fiorentina e ad un delicato Udinese-Salernitana. Le gare sulla carta più emozionanti della domenica? Senza ombra di dubbio Napoli-Juventus e Atalanta-Bologna, che mettono in palio punti pesanti in chiave Europa. In ottica salvezza invece hanno un peso specifico notevole le altre tre partite in calendario, ossia Empoli-Cagliari, Verona-Sassuolo e Frosinone-Lecce.

Il programma delle gare e dove vederle

Lazio-Milan: venerdì 1 marzo, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn; diretta streaming su Dazn;

Udinese-Salernitana: sabato 2 marzo, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn; diretta streaming su Dazn;

Monza-Roma: sabato 2 marzo, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn; diretta streaming su Dazn;

Torino-Fiorentina: sabato 2 marzo, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Hellas Verona-Sassuolo: domenica 3 marzo, ore 12:30; diretta tv su Dazn e Sky; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Empoli-Cagliari: domenica 3 marzo, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn; diretta streaming su Dazn;

Frosinone-Lecce: domenica 3 marzo, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn; diretta streaming su Dazn;

Atalanta-Bologna: domenica 3 marzo, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn; diretta streaming su Dazn;

Napoli-Juventus: domenica 3 marzo, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn; diretta streaming su Dazn;

Inter-Genoa: lunedì 4 marzo, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Sky; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now

Le probabili formazioni

Lazio-Milan

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Udinese-Salernitana

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Ferreira; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca.

Salernitana (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Simy, Weissman.

Monza-Roma

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, D'Ambrosio, Pablo Marì, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; V. Carboni, Colpani, Mota; Djuric.

Roma (4-3-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Smalling, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

Torino-Fiorentina

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Verona-Sassuolo

Verona (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Empoli-Cagliari

Empoli (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Kovalenko, Maleh, Marin, Cacace; Cambiaghi, Niang.

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.

Frosinone-Lecce

Frosinone (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Harroui

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda.

Atalanta-Bologna

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

Napoli-Juventus

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

Inter-Genoa

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Le designazioni arbitrali

Lazio-Milan: Di Bello, Meli – Alassio, IV: Sacchi, VAR: Di Paolo, AVAR: Aureliano;

Udinese-Salernitana: Manganiello, Carbone – Giallatini, IV: Massimi, VAR: Serra, AVAR: Irrati;

Monza-Roma: Piccinini, Vecchi – Mokhtar, IV: Prontera, VAR: Pairetto, AVAR: Abisso;

Torino-Fiorentina: Marchetti, Dei Giudici – Barone, IV: Marinelli, VAR: Sozza, AVAR: Di Paolo;

Hellas Verona-Sassuolo: Maresca, Tolfo – Perrotti, IV: Fourneau, VAR: Doveri, AVAR: Paterna;

Empoli-Cagliari: Rapuano, Baccini – Colarossi, IV: Feliciani, VAR: Mazzoleni, AVAR: Abisso;

Frosinone-Lecce: Guida, Bindoni – Tegoni, IV: Bonacina, VAR: Marini, AVAR: Pairetto;

Atalanta-Bologna: La Penna, Preti – Rossi C., IV: Volpi, VAR: Valeri, AVAR: Serra;

Napoli-Juventus: Mariani, Passeri – Costanzo, IV: Colombo, VAR: Irrati, AVAR: Sozza;

Inter-Genoa: Ayroldi, Del Giovane – Mastrodonato, IV: Giua, VAR: Paterna, AVAR: Doveri

La classifica

Inter 69; Juventus 57; Milan 53; Bologna 48; Atalanta 46; Roma 44; Fiorentina 41; Lazio, Napoli 40; Torino, Monza 36; Genoa 33; Empoli 25; Lecce 24; Udinese, Frosinone 23; Verona, Sassuolo, Cagliari 20; Salernitana 13

