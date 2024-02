Inter-Salernitana in tv: dove vederla. Chance per Arnautovic, le probabili formazioni

Milano, 15 febbraio 2024 - L’Inter prova la fuga definitiva. I nerazzurri arrivano all’ultimo turno di campionato prima del ritorno della Champions League con sette punti di vantaggio sulla Juve e una partita in meno, ma nel weekend la squadra di Inzaghi giocherà prima dei bianconeri e potrà momentaneamente mettere dieci lunghezze tra sé e la formazione di Allegri. Venerdì 16 febbraio anticipo di campionato per l’Inter che ospita a San Siro la Salernitana del neo arrivato Fabio Liverani. I granata sono ultimi e in difficoltà, infatti la sconfitta interna con l’Empoli ha portato all’esonero di Pippo Inzaghi e la rincorsa salvezza appare disperata. Dall’altro lato l’Inter arriva sulle ali dell’entusiasmo, ha vinto la Supercoppa, ha vinto lo scontro diretto sulla Juve e allungato nell’ultimo turno rimontando a Roma, con all’orizzonte l’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid di Simeone. Ma non ci saranno distrazioni per Inzaghi che cambierà qualcosa ma non stravolgerà la sua squadra in ottica colchoneros anche se quasi certamente ci sarà una chance per Arnautovic. Tutta da scoprire, invece, la nuova Salernitana sotto la guida Liverani, allenatore sicuramente più offensivo rispetto al predecessore.

Le probabili formazioni

Non ci sono tanti problemi di formazione per Inzaghi che può gestire uomini e risorse. Da valutare Acerbi, problema muscolare, quasi certamente rimarrà a riposo, fuori anche il lungodegente Cuadrado mentre l’unico diffidato è Bastoni. Salernitana senza Bradaric squalificato, a cui si aggiungono gli infortuni di Fazio, Gyomber, Pasalidis e Pierozzi. Inzaghi pronto dunque a lanciare Bisseck e De Vrij titolari, in fascia rifiaterà Darmian per fare spazio a Dumfries, mentre Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan saranno riconfermati. In avanti occasione dal primo minuto per Arnautovic che dovrebbe affiancare Thuram. Per Liverani possibile 4-3-1-2 con il probabile esordio della coppia di esperienza Boateng-Manolas in difesa, davanti saranno Candreva e Weissman a sostenere la prima punta Dia. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. S. Inzaghi. SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Sambia, Boateng, Manolas, Zanoli; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva; Weissman, Dia. All. Liverani.

I precedenti

Sono pochi i precedenti tra Inter e Salernitana, appena 9. Il bilancio recita sei vittorie nerazzurre, un pareggio e due sconfitte. Il primo precedente risale all’8 febbraio 1948 con la vittoria a Milano dell’Inter per 2-0, ma al ritorno in Campania fu sconfitta per 1-0. Poi tutti gli altri precedenti da fine anni ’90 in avanti. A Salerno vittoria granata l’11 aprile 1999 per 2-0 con gol di Di Michele e Giampaolo contro l’Inter di Zamorano e Ronaldo. Da quella sconfitta l’Inter non ha più perso contro la Salernitana con 4 vittorie in 5 partite. L’unico pari risale all’anno scorso quando il 7 aprile un euro gol di Candreva valse l’1-1 finale.

Arbitro della sfida

Il designatore Rocchi ha scelto come arbitro di Inter-Salernitana il signor Piccinini di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Rossi e dal quarto ufficiale Camplone. Al Var Serra e Valeri. Otto precedenti di Piccinini con la Salernitana con 4 vittorie granata, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ultimo precedente Salernitana-Frosinone 1-1 del 22 settembre 2023. Due soli precedenti con l’Inter con uno score di una vittoria nerazzurra e un pareggio. Ultimo Inter-Parma 2-2 del 31 ottobre 2020.

Liverani ci crede, Inzaghi non parla

Debutto sulla panchina per la Salernitana per Fabio Liverani che inizierà con lo scoglio più duro e con una settimana corta di lavoro per preparare la partita. Non sarà facile per i granata ma da qualche parte la rincorsa salvezza dovrà pur partire: “Affrontiamo una squadra di altissimo livello e che sta collezionando record - le parole di Liverani alla vigilia - Sono costruiti per vincere lo Scudetto ma questo non significa che nella partita secca non possiamo giocarcela. Le difficoltà di un match così non cambiano il nostro percorso che vogliamo costruire mattone dopo mattone”. Non ha avuto tanti giorni a disposizione Liverani per mettere mano alla squadra, ma in ogni caso i granata sono pronti alla prestazione: “Il problema più grande è la settimana corta di lavoro, di fatto abbiamo avuto solo tre giorni di tempo più la rifinitura. La squadra ha comunque recepito il messaggio ed è predisposta ad un tipo di lavoro diverso”. Ed è anche il senso di appartenenza l’appiglio a cui cercherà di aggrapparsi la Salernitana. In questa lotta salvezza tutto può servire: “Il metro del nostro lavoro settimanale sarà la partita e abbiamo dei giocatori da gestire, servirà una prestazione di grande attenzione e voglia di dare tutto. Questa piazza da sempre è trascinata da fame e voglia di calcio”. In casa Inter non ha parlato alla vigilia della gara Simone Inzaghi, che ha scelto di tenere la squadra concentrata ed evitare ogni tipo di distrazione. Tra l’altro è stato deciso di mantenere la squadra in ritiro la notte prima della partita e dopo l’ultimo allenamento pomeridiano. C’è la grande occasione per i nerazzurri di salire momentaneamente a più dieci sulla Juve, bianconeri impegnati sabato a Verona, e in ogni caso c’è sempre il recupero del 28 febbraio contro l’Atalanta.

Orari tv

Inter-Salernitana si disputerà venerdì 16 febbraio alle 21:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite). Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati. I telecronisti DAZN saranno Pierluigi Pardo e Marco Parolo, mentre su Sky telecronaca di Riccardo Gentile e Beppe Bergomi.