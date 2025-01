Como-Milan, Atalanta-Juve e Inter-Bologna: probabili formazioni e orari tv

Milano, 13 gennaio 2025 – All'orizzonte ci sono i recuperi della 19esima giornata di serie A, ossia le partite che non sono state disputate a causa della concomitanza con la Final Four di Supercoppa Italiana. Il quadro verrà inaugurato dal derby lombardo fra Como e Milan, a cui farà seguito il big match fra Atalanta e Juventus. Entrambi questi appuntamenti andranno in scena di martedì. Il giorno dopo ecco che toccherà all'Inter, attesa dal duello casalingo con il Bologna. Vincendo i nerazzurri si porterebbero ad appena un punto dal Napoli capolista con un'altra gara da recuperare, ossia quella sul campo della Fiorentina.

Il programma delle gare e dove vederle

Como-Milan: martedì 14 gennaio, ore 18:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Atalanta-Juventus: martedì 14 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Inter-Bologna: mercoledì 15 gennaio, ore 20:45; diretta tv e streaming su Dazn

Le probabili formazioni

Como-Milan

Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao.

Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nicolas Gonzalez; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Inter-Bologna

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Pobega, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.

Le designazioni arbitrali

Como-Milan: arbitro Manganiello, assistenti Giallatini – Colarossi, IV: Ghersini, VAR: Serra, AVAR: Fabbri;

Atalanta-Juventus: arbitro Doveri, assistenti Carbone - Costanzo, IV: Rapuano, VAR: Marini, AVAR: Chiffi;

Inter-Bologna: arbitro Pairetto, assistenti Rossi C. - Mokhtar, IV: Bonacina, VAR: Meraviglia, AVAR: Mazzoleni

Leggi anche: Napoli-Verona 2-0, il “dopo Kvaratskhelia” parte al meglio