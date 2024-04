Serie A, 34° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 25 aprile 2024 - Archiviate le semifinali di ritorno di Coppa Italia e la conclusione di Udinese-Roma, è tempo della 34esima giornata di Serie A, che verrà inaugurata da Frosinone-Salernitana, sfida che i ciociari devono assolutamente vincere per continuare a sperare nella salvezza. Questa è l'unica sfida in programma di venerdì. Sabato il menù prevede innanzitutto Lecce-Monza, ma i riflettori saranno puntati sul duello all'Allianz Stadium fra Juventus e Milan, con i rossoneri che hanno la chance di blindare definitivamente il secondo posto. La Lazio ospita il Verona, in un match che i biancocelesti vogliono fare loro per coltivare il sogno rimonta Champions. L'Inter festeggia con il Torino lo Scudetto appena conquistato, mentre il Bologna accoglie l'Udinese. Scontro gustoso allo Stadio Diergo Armando Maradona fra Napoli e Roma. L'Atalanta attende l'Empoli, la Fiorentina il Sassuolo. A completare il quadro ecco Genoa-Cagliari.

Il programma delle gare e dove vederle

Frosinone-Salernitana: venerdì 26 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Lecce-Monza: sabato 27 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn; Juventus-Milan: sabato 27 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn; Lazio-Hellas Verona: sabato 27 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Inter-Torino: domenica 28 aprile, ore 12:30; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn; Bologna-Udinese: domenica 28 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn; Napoli-Roma: domenica 28 aprile, ore 18; diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Atalanta-Empoli: domenica 28 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn; Fiorentina-Sassuolo: domenica 28 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn; Genoa-Cagliari: lunedì 29 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Le probabili formazioni

Frosinone-Salernitana

Frosinone (3-4-1-2): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Reinier; Soulé, Cheddira.

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola, Zanoli; Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna, Martegani; Simy.

Lecce-Monza

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Gonzalez, Blin, Dorgu; Piccoli, Krstovic.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Pessina, Bondo; Colpani, Maldini, Zerbin; Djuric.

Juventus-Milan

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Lazio-Hellas Verona

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Cataldi, Guendouzi, Hysaj; Isaksen, Luis Alberto; Castellanos.

Verona (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Noslin, Lazovic; Bonazzoli.

Inter-Torino

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Bologna-Udinese

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Aebischer, Freuler; Orsolini, El Azzouzi, Ndoye; Zirkzee.

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca.

Napoli-Roma

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Huijsen, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

Atalanta-Empoli

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, El Bilal, Lookman.

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang.

Fiorentina-Sassuolo

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Matheus Henrique; Defrel, Bajrami, Volpato; Pinamonti.

Genoa-Cagliari

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, de Winter, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Dossena; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Augello; Viola, Gaetano; Shomurodov.

Le designazioni arbitrali

Frosinone-Salernitana: arbitro Fourneau, assistenti Tolfo - Fontemurato, IV: Volpi, VAR: Meraviglia, AVAR: Chiffi;

Lecce-Monza: arbitro Santoro, assistenti Vecchi – Palermo, IV: Collu, VAR: Irrati, AVAR: Gariglio; Juventus-Milan: arbitro Mariani, assistenti Berti – Cecconi, IV: Ayroldi, VAR: La Penna, AVAR: Aureliano; Lazio-Hellas Verona: arbitro Massa, assistenti Costanzo – Passeri, IV: Tremolada, VAR: Pairetto, AVAR: Doveri; Inter-Torino: arbitro Ferrieri Caputi, assistenti Di Monte – Trasciatti, IV: Marchetti, VAR: Di Paolo, AVAR: Aureliano; Bologna-Udinese: arbitro Sacchi, assistenti Bindoni – Tegoni, IV: Monaldi, VAR: Valeri, AVAR: Marini; Napoli-Roma: arbitro Sozza, assistenti Bercigli – Scatragli, IV: Colombo, VAR: Abisso, AVAR: Irrati; Atalanta-Empoli: arbitro Fabbri, assistenti Peretti – Mondin, IV: Cosso, VAR: Doveri, AVAR: Guida; Fiorentina-Sassuolo: arbitro Marcenaro, assistenti Garzelli – Moro, IV: Prontera, VAR: Serra, AVAR: Pairetto; Genoa-Cagliari: arbitro Dionisi, assistenti Colarossi – Valeriani, IV: Di Marco, VAR: Marini, AVAR: Guida

La classifica

Inter 86; Milan 69; Juventus 64; Bologna 62; Roma 58; Atalanta 54; Lazio 52; Napoli 49; Fiorentina 47; Torino 46; Monza 43; Genoa 39; Lecce 35; Cagliari 32; Verona, Empoli 31; Udinese, Frosinone 28; Sassuolo 26; Salernitana 15.

Leggi anche: Inter-Torino è già nella storia: prima terna arbitrale tutta femminile in serie A