Recupero Udinese-Roma 1-2: Cristante all'ultimo secondo regala 3 punti ai capitolini

Roma 25 aprile 2024 - La Roma all'ultimo secondo si regala i tre punti nel recupero della sfida contro i giallorossi. L'Udinese dopo aver giocato splendidamente 25 dei 26 minuti di questo finale di incontro (extra time incluso), capitola nel finale come successo contro il Verona in campionato, questa volta il colpo di testa vincente è di Cristante, il quale mette la firma sull'1-2 del Bluenergy Stadium, dopo che Pereyra e Lukaku avevano siglato l'1-1 da cui è ripreso il match di questa sera. Con questi tre punti i capitolini si mettono subito alle spalle il ko contro il Bologna e provano a mettere in ghiaccio la quinta posizione, l'Udinese invece resta a pari punti con il Frosinone al terzultimo posto e si deve preparare a un finale da incubo in lotta per la salvezza.

Il riassunto della partita

La partita riprende dal minuto 71 e 30 secondi di gioco con Okoye a rilanciare subito di fronte a una Roma dall'assetto molto spregiudicato. Cannavaro comincia la sua avventura con l'Udinese partendo proprio con la stessa formazione lasciata da Cioffi in campo al momento dell'interruzione, con Bijol, Kristensen e Perez davanti al portiere nigeriano, con Ferreira a destra, Zemura a sinistra, mentre Payero, Walace e Samardzic compongono la zona centrale della mediana, con Pereyra e Lucca in avanti. De Rossi invece si affida a una formazione a trazione anteriore con Svilar tra i pali, la difesa a tre uomini è composta da Mancini, Smalling e Angeliño. In mediana Pellegrini e Cristante compongono il centrocampo, con Spinazzola e Karsdorp sugli esterni. In avanti ci sono Dybala, Azmoun e Abraham a comporre il tridente.

La sfida è aperta da un contrasto duro tra Perez e Azmoun, che fa sanguinare il difensore bianconero e lo costringe al turbante. La pressione alta della Roma costringe i friulani a rilanciare subito lontano il pallone, concedendo il palleggio ai capitolini, ma la prima grande occasione della partita è di marca friulana. Lucca scatta sul filo del fuorigioco e riceve perfettamente in area di rigore. Da posizione defilata il bomber bianconero prova a trafiggere Svilar con un ottimo diagonale, ma la risposta dell'estremo difensore giallorosso è eccellente. La Roma palleggia senza però concludere. La retroguardia dell'Udinese fa sempre ottima guardia, negando il pallone in profondità verso le bocche da fuoco giallorosse e provando a pungere in contropiede.

I circa venti minuti trascorrono molto rapidamente, con i friulani spesso in possesso del pallone e pericolosi anche in zona gol, con diversi tentativi dalla bandierina. Entrambi i tecnici si giocano dei cambi, con De Rossi a schierare Llorente ed El Shaarawy per Smalling e Karsdorp, i due cambi sono intervallati dalla sostituzione bianconera con l'ingresso di Kabasele per Perez. La partita sembra ormai destinata a un finale in pareggio, ma proprio come successo a Verona, l'Udinese capitola su calcio d'angolo all'ultima azione possibile. Sul tiro dalla bandierina infatti Cristante svetta in mezzo all'area friulana e di testa devia in porta l'1-2 capitolino. Esplode la gioia della panchina di De Rossi e dei suoi per un gol arrivato ormai a tempo scaduto, che regala ai capitolini uno scatto europeo, mentre condanna i bianconeri al finale da incubo. Qualche istante dopo infatti Pairetto fischia tre volte regalando i tre punti alla Roma chiudendo così definitivamente la trentaduesima giornata di Serie A.