Serie A, decima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 28 ottobre 2024 – Appena archiviata la nona giornata di serie A, è già tempo della decima. All'orizzonte c'è infatti il primo turno infrasettimanale della stagione, che comincerà martedì con le sfide Lecce-Verona e Cagliari-Bologna. Il piatto forte arriverà in serata, dato che a San Siro il Milan ospita la capolista Napoli. Inter e Juventus affrontano rispettivamente Empoli al Castellani e Parma all'Allianz Stadium. L'Atalanta accoglie il Monza, mentre la Lazio va a Como, così come la Fiorentina sarà di scena a Marassi contro il Genoa. Impegno delicatissimo per la Roma, che dopo la batosta rimediata al Franchi si scontra con il Torino. A completare il quadro ecco Venezia-Udinese.

Il programma delle gare e dove vederle

Lecce-Hellas Verona: martedì 29 ottobre, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e in diretta streaming su Dazn;

Cagliari-Bologna: martedì 29 ottobre, ore 18:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Milan-Napoli: martedì 29 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e in diretta streaming su Dazn;

Venezia-Udinese: mercoledì 30 ottobre, ore 18:30; diretta tv su Dazn 2 e in diretta streaming su Dazn;

Empoli-Inter: mercoledì 30 ottobre, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e in diretta streaming su Dazn;

Atalanta-Monza: mercoledì 30 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e in diretta streaming su Dazn;

Juventus-Parma: mercoledì 30 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Genoa-Fiorentina: giovedì 31 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e in diretta streaming su Dazn;

Roma-Torino: giovedì 31 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e in diretta streaming su Dazn;

Como-Lazio: giovedì 31 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now

Le probabili formazioni

Lecce-Hellas Verona

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Belahyane, Duda; Suslov, Sarr, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti. Cagliari-Bologna

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Marin, Gaetano, Adopo, Augello; Viola, Piccoli. All. Nicola.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano. Milan-Napoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Terracciano, Fofana, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. All. Fonseca.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte. Venezia-Udinese

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Zampano, Duncan, Andersen, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Davis, Lucca. All. Runjaic. Empoli-Inter

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Colombo, Solbakken. All. D'Aversa.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Atalanta-Monza

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. All. Nesta.

Juventus-Parma

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Fagioli; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia. Genoa-Fiorentina

Genoa (4-4-1-1): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby; Pinamonti. All. Gilardino.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Richardson, Adli; Bove, Colpani, Beltran; Kean. All. Palladino. Roma-Torino

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Pisilli, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ricci, Masina; Sanabria, Adams. All. Vanoli. Como-Lazio

Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Le designazioni arbitrali

Lecce-Hellas Verona: arbitro Mariani di Aprilia, assistenti Carbone e Rocca, IV Ufficiale Crezzini, VAR Gariglio, AVAR Guida;

Cagliari-Bologna: arbitro Fourneau di Roma, assistenti Fontemurato e Barone, IV Ufficiale Arena, VAR Maggioni, AVAR Mazzoleni;

Milan-Napoli: arbitro Colombo di Como, assistenti Berti e Vecchi, IV Ufficiale Sozza, VAR Marini, AVAR La Penna;

Venezia-Udinese: arbitro Massa di Imperia, assistenti Raspollini e Bitonti, IV Ufficiale Feliciani, VAR Pezzuto, AVAR Guida;

Empoli-Inter: arbitro Marchetti di Ostia Lido, assistenti Scatragli e Moro, IV Ufficiale Massimi, VAR Serra, AVAR La Penna;

Atalanta-Monza: arbitro Piccinini di Forlì, assistenti Capaldo e D’Ascanio, IV Ufficiale Giua, VAR Paterna, AVAR Camplone;

Juventus-Parma: arbitro Zufferli di Udine, assistenti Mastrodonato e Di Gioia, IV Ufficiale Ayroldi, VAR Abisso, AVAR Meraviglia;

Genoa-Fiorentina: arbitro Chiffi di Padova, assistenti Baccini e M.Rossi, IV Ufficiale Collu, VAR La Penna, AVAR Maggioni;

Roma-Torino: arbitro Fabbri di Ravenna, assistenti Del Giovane e Di Iorio, IV Ufficiale Tremolada, VAR Mazzoleni, AVAR Abisso;

Como-Lazio: arbitro Pairetto di Nichelino, assistenti Imperiale e C.Rossi, IV Ufficiale Galipò, VAR Aureliano, AVAR Serra

La classifica

Napoli 22; Inter 18; Juventus 17; Fiorentina, Atalanta, Lazio, Udinese 16; Milan*, Torino 14; Empoli 11; Roma 10; Bologna*, Como, Cagliari, Verona 9; Monza, Parma 8; Genoa 6; Venezia, Lecce 5

*una gara in meno