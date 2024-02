Serie A: probabili formazioni della 25esima giornata. Calendario partite e classifica

Milano, 15 febbraio 2024 - Archiviati gli impegni europei che hanno visti protagoniste anche le italiane, è di nuovo tempo di Serie A. E' in arrivo la 25esima giornata, che verrà inaugurata di venerdì da Torino-Lecce. Nella stessa sera, seppur due più tardi, in campo anche la capolista Inter in un vero e proprio testacoda con la Salernitana. La tavola sembra apparecchiata per un nuovo successo dei nerazzurri, al comando della classifica, sempre più lanciati verso lo Scudetto (e la seconda Stella). Le inseguitrici Juventus e Milan sono di scena in trasferta rispettivamente a Verona e Monza. Fra i match più interessanti del turno c'è Lazio-Bologna, sfida davvero importante in chiave Champions League. Restando in zona Europa, l'Atalanta ospita il Sassuolo, la Roma va a Frosinone, mentre la Fiorentina è attesa dal derby toscano in casa dell'Empoli. In ottica salvezza, occhio al confronto fra Udinese e Cagliari. A completare il quadro ecco Napoli-Genoa.

Il calendario e dove vedere i match

Torino-Lecce: venerdì 16 febbraio, ore 19; diretta tv e streaming su Dazn;

Inter-Salernitana: venerdì 16 febbraio, ore 21; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Napoli-Genoa: sabato 17 febbraio, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 di Sky); diretta streaming su Dazn;

Hellas Verona-Juventus: sabato 17 febbraio, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 di Sky); diretta streaming su Dazn;

Atalanta-Sassuolo: sabato 17 febbraio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (numero 251); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Lazio-Bologna: domenica 18 febbraio, ore 12:30; diretta tv su Dazn e Sky Sport; diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Udinese-Cagliari: domenica 18 febbraio, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 di Sky); diretta streaming su Dazn;

Empoli-Fiorentina: domenica 18 febbraio, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 di Sky); diretta streaming su Dazn;

Frosinone-Roma: domenica 18 febbraio, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 di Sky); diretta streaming su Dazn;

Monza-Milan: domenica 18 febbraio, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 di Sky); diretta streaming su Dazn;

Le probabili formazioni

Torino-Lecce

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. Inter-Salernitana

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.

Salernitana (4-3-1-2): Ochoa; Sambia, Boateng, Manolas, Zanoli; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva; Weissman, Dia. Napoli-Genoa

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui.

Hellas Verona-Juventus

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

Atalanta-Sassuolo

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Lazio-Bologna

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Udinese-Cagliari

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Gaetano; Viola, Luvumbo; Lapadula. Empoli-Fiorentina

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Niang.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Bonaventura; Belotti. Frosinone-Roma

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Monza-Milan

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Djuric.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Le designazioni arbitrali

Torino-Lecce: Ayroldi, Bercigli – Trinchieri, IV: Collu, VAR: Sozza, AVAR: Mazzoleni; Inter-Salernitana: Piccinini, Cecconi – Rossi C., IV: Camplone, VAR: Serra, AVAR: Valeri; Napoli-Genoa: Sacchi, Preti – Garzelli, IV: Rutella, VAR: Valeri, AVAR: Marini; Hellas Verona-Juventus: Di Bello, Lo Cicero – Moro, IV: Mangan, VAR: Guida, AVAR: Doveri; Atalanta-Sassuolo: Prontera, Carbone – Giallatini, IV: Cosso, VAR: Paterna, AVAR: Di Paolo; Lazio-Bologna: Maresca, Mondin – Ricci, IV: Feliciani, VAR: Mazzoleni, AVAR: Di Martino; Udinese-Cagliari: Mariani, Zingarelli – Fontemurato, IV: Ghersini, VAR: Doveri, AVAR: Sozza; Empoli-Fiorentina: Pairetto, Bresmes – Mokhtar, IV: Di Marco, VAR: La Penna, AVAR: Abisso; Frosinone-Roma: Giua, Berti – Vivenzi, IV: Marcenaro, VAR: Di Paolo, AVAR: Abbattista; Monza-Milan: Colombo, Valeriani – Del Giovane, IV: Fourneau, VAR: Marini, AVAR: Guida

Inter 60*; Juventus 53; Milan 52; Atalanta*, Bologna 42; Roma 38; Lazio*, Fiorentina 37; Napoli 35*; Torino 33*; Monza 30; Genoa 29; Lecce 24; Frosinone 23; Udinese 22; Empoli 21; Sassuolo 20*; Verona 19; Cagliari 18; Salernitana 13

*una partita da recuperare

