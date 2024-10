Serie A, nona giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 24 ottobre 2024 – Archiviati gli impegni europei, torna la serie A, giunta alla nona giornata, che verrà inaugurata da Udinese-Cagliari. Sempre di venerdì scenderanno in campo Torino e Como, di fronte in casa dei granata. Sabato scatta l'ora della capolista: il Napoli ospita il Lecce in un quasi testacoda. Senza Bologna-Milan, rinviata a causa del maltempo, l'altro match in programma sabato è quello fra Atalanta ed Hellas Verona. Domenica gli incontri più interessanti di questo turno. Su tutte spicca sicuramente Inter-Juventus, che potrebbe anche valere la vetta della classifica. Fari puntati poi sul Franchi, dove la Fiorentina è pronta a sfidare la Roma, provando a consolidarsi nelle zone altissime della graduatoria. A completare il quadro ecco Parma-Empoli, Lazio-Genoa e un delicatissimo - in chiave salvezza - Monza-Venezia.

Il programma delle gare e dove vederle

Udinese-Cagliari: venerdì 25 ottobre, ore 18:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Torino-Como: venerdì 25 ottobre, ore 20:45; diretta tv e streaming su Dazn;

Napoli-Lecce: sabato 26 ottobre, ore 15: diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Bologna-Milan rinviata

Atalanta-Hellas Verona: sabato 26 ottobre, ore 20:45: diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Parma-Empoli: domenica 27 ottobre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Lazio-Genoa: domenica 27 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Monza-Venezia: domenica 27 ottobre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn;

Inter-Juventus: domenica 27 ottobre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Fiorentina-Roma: domenica 27 ottobre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Le probabili formazioni

Udinese-Cagliari

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Davis, Lucca. All. Runjaic.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Prati, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola. Torino-Como

Torino (3-4-1–2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas. Napoli-Lecce

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

Lecce (4-3-3): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Pierret, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Rebic. All. Gotti.

Atalanta-Hellas Verona

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Verona (4-4-2): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Suslov, Belahyane, Serdar, Lazovic; Tengstedt, Mosquera. All. Zanetti. Parma-Empoli

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Hernani, Bernabé; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D'Aversa. Lazio-Genoa

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Genoa (3-5-2): Leali; Vogliacco, Matturro, Vasquez; Sabelli, Miretti, Frendrup, Melegoni, Martin; Ekhator, Pinamonti. All. Gilardino.

Monza-Venezia

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric. All. Nesta.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Candela, Svoboda, Idzes; Sagrado, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco. Inter-Juventus

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Motta. Fiorentina-Roma

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kouamé. All. Palladino.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.

Le designazioni arbitrali

Udinese-Cagliari: arbitro Manganiello di Pinerolo, assistenti Mondin e Pagliardini, IV Ufficiale Monaldi, VAR Garigli, AVAR Dionisi;

Torino-Como: arbitro Ayroldi di Molfetta, assistenti Garzelli e Ricci, IV Ufficiale: Collu, VAR Paterna, AVAR Pezzuto;

Napoli-Lecce: arbitro Tremolada di Monza, assistenti Tolfo e Trinchieri, IV Ufficiale Sacchi, VAR Meraviglia, AVAR Abisso;

Atalanta-Hellas Verona: arbitro Feliciani di Teramo, assistenti Bercigli e Di Gioia, IV Ufficiale Marinelli, VAR Massa, AVAR Marini;

Parma-Empoli: arbitro La Penna di Roma 1, assistenti Giallatini e Colarossi, IV Ufficiale Prontera, VAR Marini, AVAR Camplone;

Lazio-Genoa: arbitro Piccinini di Forlì, assistenti Perrotti e Ceccon, IV Ufficiale Aureliano, VAR Serra, AVAR Abisso;

Monza-Venezia: arbitro Rapuano di Rimini, assistenti Preti e Cortese, IV Ufficiale Marchetti, VAR Doveri, AVAR Ghersini;

Inter-Juventus: arbitro Guida di Torre Annunziata, assistenti Meli e Alassio, IV Ufficiale Colombo, VAR Mazzoleni, AVAR Fabbri;

Fiorentina-Roma: arbitro Sozza di Seregno, assistenti Passeri e Costanzo, IV Ufficiale Zufferli, VAR Chiffi, AVAR Massa

La classifica

Napoli 19; Inter 17; Juventus 16; Milan 14; Fiorentina, Atalanta, Lazio, Udinese 13; Torino 11; Roma, Empoli 10; Bologna, Verona, Como, Cagliari 9; Monza, Parma 7; Genoa 6; Lecce 5; Venezia 4

