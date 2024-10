Inter-Juve, derby d’infermeria: ecco chi non ci sarà

Milano, 24 ottobre 2024 – Quello di domenica 27 ottobre alle 18 sarà un Derby d’Italia particolarmente martoriato dagli infortuni che costringeranno gli allenatori Inzaghi e Motta a correre ai ripari e cercare nuove soluzioni. Le due formazioni, non solo escono affaticate dal terzo turno di Champions, ma hanno lunghe code in infermeria che di certo non aiutano ad affrontare una gara dal peso specifico elevato.

Situazione Inter

La formazione di Simone Inzaghi viene da una vittoria per 1-0 sugli svizzeri dello Young Boys ma perde anche Carlos Augusto. Uscito al 54’ dopo essersi accasciato a terra dopo un’accelerazione, per il brasiliano si sospetta un risentimento ai flessori della coscia sinistra, con l’allenatore che parla di “un problema più serio degli altri”. Il tecnico piacentino dovrà fare a meno anche di Calhanoglu, fermo per un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra, costringendo quindi Barella in regia. Altri infortunati sono Acerbi, per lui un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra, e Asllani, con quest’ultimo però che potrebbe farcela ma verrà valutato giorno per giorno.

Situazione Juve

In casa Juventus il clima non è dei migliori dopo la sconfitta rimediata in casa contro lo Stoccarda, gara in cui i tedeschi hanno avuto la meglio anche sul piano del gioco praticamente in tutti momenti della partita. Nonostante ciò Thiago Motta concede un giorno di riposo ai suoi ragazzi, assumendosi tutte le responsabilità della brutta prestazione ma mantenendo la barra dritta sul percorso iniziato. Il tecnico italo brasiliano dovrà pensare a soluzioni che arginino i numerosi infortunati. Nella lista, l’ultimo ad aggiungersi è stato Douglas Luiz che dopo tre minuti nel riscaldamento pre gara ha sentito un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Buone notizie arrivano però dagli esami effettuati al J Medical che escludono lesioni, verrà quindi monitorato giorno per giorno e potrebbe essere recuperato in tempo per domenica. Chi sicuramente non ci sarà è Teun Koopmeiners, il trequartista olandese infatti è fuori dall’intervallo di Juventus-Cagliari del sei ottobre quando fu sostituito per un dolore figlio della sfida di Lipsia, gli esami hanno evidenziato una frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Il centrocampista sente ancora dolore nella respirazione profonda e probabilmente tornerà disponibile contro il Parma con un corpetto protettivo. Al suo posto domenica potrebbe essere provato Yildiz sulla trequarti, con spazio a Mbangula sulla fascia sinistra. Altro indisponibile è Nico Gonzalez, uscito nella sfida di Lipsia al 12’ per una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra. Per lui un mese di stop e un probabile rientro contro l’Udinese. Vittima principale in Germania è stato però Bremer, per lui stagione praticamente finita dopo la rottura del crociato.