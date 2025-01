Serie A in tv: orario e dove vedere le partite. Le probabili formazioni della 19esima giornata

Milano, 3 gennaio 2024 - Mentre a Riyad va in scena ci si gioca la Supercoppa Italiana, nei confini nostrani va in scena la 19esima giornata di serie A, che per questo weekend prevede sette gare in tutto. Due i match clou: Fiorentina-Napoli e il derby romano. Ad aprire il turno, che scatterà sabato, sarà la sfida fra Venezia ed Empoli. In Monza-Cagliari e Lecce-Genoa ci sono in palio punti pesanti per quanto concerna la salvezza. A completare il quadro ecco Hellas Verona-Udinese e Torino-Parma. Le altre partite della giornata, ossia Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna, saranno recuperate fra il 14 e il 15 gennaio.

Il programma delle gare

Venezia-Empoli: sabato 4 gennaio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Fiorentina-Napoli: sabato 4 gennaio, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Hellas Verona-Udinese: sabato 4 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Monza-Cagliari: domenica 5 gennaio, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Lecce-Genoa: domenica 5 gennaio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Torino-Parma: domenica 5 gennaio, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Roma-Lazio: domenica 5 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;

Le probabili formazioni

Venezia-Empoli Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco. Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D'Aversa. Fiorentina-Napoli Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Spinazzola, Lukaku, Neres. All. Conte. Hellas Verona-Udinese Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Serdar, Lazovic; Tengstedt, Suslov; Sarr. All. Zanetti. Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic. Monza-Cagliari Monza (3-4-2-1): Turati; D'Ambrosio, Izzo, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Ciurria; Caprari, Maldini; Djuric. All. Bocchetti. Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Augello; Piccoli. All. Nicola. Lecce-Genoa Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Tete Morente, Krstovic, Dorgu. All. Giampaolo. Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Miretti, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira. Torino-Parma Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Maripan, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Linetty, Ricci, Sosa; Adams, Sanabria. All. Vanoli. Parma (4-2-3-1): Suzuku; Hainaut, Balogh, Valenti, Coulibaly; Sohm, Keita; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia. Roma-Lazio Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri. Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.

Le designazioni arbitrali

Venezia-Empoli: arbitro Sacchi di Macerata, assistenti L.Rossi e Ricci, IV Ufficiale Perenzoni, VAR Serra, AVAR Mazzoleni;

Fiorentina-Napoli: arbitro Manganiello di Pinerolo, assistenti Giallatini e Colarossi, IV Ufficiale Rapuano, VAR Di Paolo, AVAR Maggioni;

Hellas Verona-Udinese: arbitro Dionisi de L’Aquila, assistenti Imperiale e Cipressa, IV Ufficiale Tremolada, VAR Massa, AVAR Camplone;

Monza-Cagliari: arbitro Di Bello di Brindisi, assistenti Preti e Mokhtar, IV Ufficiale Piccinini, VAR Ghersini, AVAR Massa;

Lecce-Genoa: arbitro Marinelli di Tivoli, assistenti Berti e Fortemurato, IV Ufficiale Cosso, VAR Mariani, AVAR Di Vuolo;

Torino-Parma: arbitro Feliciani di Teramo, assistenti Scatragli e Bercigli, IV Ufficiale Bonacina, VAR Camplone, AVAR Di Paolo;

Roma-Lazio: arbitro Guida di Torre Annunziata, assistenti Alassio e C.Rossi, IV Ufficiale Pairetto, VAR Mazzoleni, AVAR Pezzuto

La classifica

Atalanta, Napoli 41; Inter* 40; Lazio 35; Fiorentina*, Juventus 32; Bologna* 28; Milan* 27; Udinese 24; Roma, Torino 20; Empoli, Genoa 19; Parma, Como, Verona 18; Lecce 16; Cagliari 14; Venezia 13; Monza 10

*una gara da recuperare

