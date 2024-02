Torino-Lecce 2-0: Bellanova e Zapata risolvono la partita nel secondo tempo

Torino, 16 febbraio 2024 – Primo anticipo della venticinquesima giornata di Serie A che mette di fronte il Torino e il Lecce. I granata di Juric stanno vivendo un ottimo stato di forma: non perdono dal 29 dicembre contro la Fiorentina, mentre in casa sono imbattuti dal 21 ottobre, e al momento sono in decima posizione con 33 punti. Juric si affida alla coppia Pellegri-Zapata come attaccanti nel suo classico 3-5-2 dove le corsie sono presidiate dagli ex Inter Bellanova e Lazaro, con Ricci, Ilic e Vlasic in mezzo, dietro Djidji, Lovato e Masina davanti a Vanja Milinkovic-Savic. Dall'altra parte la squadra di Roberto D'Aversa occupa al momento il decimo posto con 24 punti ma una sola vittoria nelle ultime cinque gare: la pazzesca vittoria in rimonta contro la Fiorentina. Oggi i pugliesi vogliono fare punti per cercare di allontanarsi ancora di più dalla zona rossa. D'Aversa sceglie il classico 4-3-3 con Oudin che agirà avanti assieme a Piccoli e Almqvist, centrocampo con Ramadani, Blin e Rafia, mentre la linea a quattro è composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Dorgu avanti a Falcone. Il Lecce cerca la prima vittoria fuori casa in stagione, contro una squadra che in casa performa molto bene.

Primo tempo

Dopo il minuto di silenzio per le vittime del tragico incidente nel cantiere di Firenze di quest'oggi, inizia ufficialmente la 25° giornata di Serie A. Parte forte il Toro con Bellanova che fugge sulla corsia, ma sbaglia l'ultimo tocco davanti alla porta e, quindi, il tempo per la conclusione. Prima occasione della partita al 13' con Milinkovic che rischia di combinare un pasticcio non trattenendo la palla, Piccoli calcia verso la porta ma trova l'opposizione decisiva di Masina che salva il risultato mandando in angolo. Fase centrale dei primi 45' minuti dove la squadra di casa fa tanto possesso palla, in particolare nella propria metà campo, e si affida all'inventiva di Vlasic che prova a cercare Zapata in continuazione, ma c'è Baschirotto che fa buona guardia. Ci prova anche Ilic a cercare in area uno tra Pellegri e Zapata ma la sua palla non viene raccolta da nessuno. Il Lecce si difende e cerca di ripartire, ma senza riuscire a far male negli ultimi metri. Zapata prova un paio di guizzi quando siamo negli ultimi dieci minuti del primo tempo, ma prima Falcone para e poi ancora Baschirotto a chiudere tutto. Poco ritmo, dove il Lecce sta facendo la sua partita mentre il Torino è abbastanza lento in fase di costruzione senza essere mai pericoloso. Finisce 0-0 un primo tempo non esaltante tra Torino e Lecce.

Secondo tempo

La sblocca subito Raoul Bellanova! Serviva un colpo di un singolo al Torino per sbloccare questa partita e ci ha pensato Bellanova che segna il primo gol in campionato. Al minuto 49 Pellegri cerca un compagno, Gendrey anticipa ma la palla arriva a Bellanova che dal limite dell'area sulla destra incrocia con il suo piede forte e la rasoiata è imprendibile per Falcone. Adesso il Toro pare aver cambiato faccia e guadagna subito un calcio d'angolo con Zapata, dal tiro dalla bandierina la palla viene messa sul secondo palo dove Masina arriva con un secondo di ritardo e non riesce a ribattere in rete. D'Aversa prova a scuotere i suoi dalla panchina, cambiando anche qualche disposizione tattica in campo, mentre aumentano l'intensità del riscaldamento alcuni degli ospiti. Primo tiro in porta del Lecce nel secondo tempo con Ramadani che ci prova da lontano, la conclusione non impensierisce Milinkovic che blocca. Punizione golosa per il Lecce dal gomito destro dell'area, con Oudin che chiama uno schema però che non porta a nulla. Primi cambi per D'Aversa, fuori Rafia e Blin e al loro posto dentro Sansone e Kaba, aumenta il peso offensivo il tecnico del Lecce. Mentre Juric manda in campo Sanabria per Pellegri e toglie Vlasic per Linetty. Ricci sale dietro i due attaccanti, con Linetty che prende la sua posizione in campo. Sanabria si fa vedere subito in protezione della palla a centrocampo, guadagnando un fallo di Baschirotto. Che errore di Kaba al 68'! Torino che si fa trovare impreparato su una rimessa laterale da centrocampo, Kaba corre verso la porta e viene servito, lascia rimbalzare la palla un paio di volte e poi prova la conclusione che però esce di molto da posizione favorevolissima, importante anche la chiusura di Linetty. Milinkovic striglia la sua difesa e il Toro si ricompatta, tutto sotto gli occhi di Antonio Conte che è presente in tribuna. Espulso Pongracic al 70'! Ingenuità del difensore che era già ammonito e stende Ricci nel tentativo di anticiparlo a quasi 40 metri dalla porta. Ora la serata di D'Aversa e del Lecce si complica tantissimo. Cosa ha preso Wladimiro Falcone! Dalla punizione derivante dall'espulsione di Pongracic, Lazaro serve Ilic che dal fondo mette in mezzo dal sinistra, Sanabria svetta su tutti a meno di due metri dalla porta e Falcone la leva dalla porta con un guizzo incredibile. Non ci crede Ivan Juric. Adesso il Lecce è in difficoltà, il Toro aumenta la pressione per cercare il gol della sicurezza. D'Aversa manda in campo il difensore algerino Touba per Oudin quando mancano 15 più recupero alla fine. Baschirotto va a fare il centrale di destra, mentre il neoentrato va a sinistra. Cambia anche Juric che lancia nella mischia Mergrim Vjovoda per Lazaro, anche lui ha dato tutto. Almqvist mette al centro per Sansone che non ci arriva, controcross di Dorgu che però viene di nuovo preso da Almqvist dall'altro lato che guadagna un angolo. Dall'angolo Piccoli viene murato da Linetty e poi Bellanova guadagna calcio di punizione, ma rimane a terra dopo il contrasto con Dorgu. Esce uno stremato Roberto Piccoli, al suo posto Krstovic, dentro anche Gallo per Dorgu, non cambia nulla tatticamente per il Lecce. Raddoppia il Torino! Calcio d'angolo battuto benissimo, con Zapata che arriva in terzo tempo sul primo palo e stacca perfettamente mettendola sul secondo palo dove Falcone non può intervenire. Mette, virtualmente, in ghiaccio la partita il Torino che ora è 2-0 a dieci dalla fine. Il Lecce non molla e prova a farsi vedere in avanti per riaprire il match, Gallo va da Almqvist che ritorna dal 25 che calcia da fuori di sinistro ma Milinkovic c'è e blocca la sfera. Juric si gioca le carte Okereke e Gienitis a tre più recupero dalla fine, al posto di Zapata e Ilic che pochi minuti fa ha sentito tirare un muscolo dietro la coscia. Nel recupero dato dall'arbitro Ayroldi i granata gestiscono il possesso e non rischiano nulla. Annullato un gol a Okereke che aveva segnato dopo una palla rubata di Linetty dentro l'area a Touba, ma il pallone era uscito e quindi dopo il check del Var viene giustamente annullata la rete. Il Torino batte il Lecce 2-0 grazie ai gol di Bellanova e Zapata nel secondo tempo. La squadra di Juric sale al nono posto in classifica (supera il Napoli che però giocherà domani) e va a -1 dalla Fiorentina con 36 punti; il Lecce resta fermo a 24 e incassa la sconfitta numero 11 in stagione.

Tabellino

Formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ilic (Gineitis, 88'), Ricci, Lazaro; Vlasic (Linetty, 62'); Pellegri (Sanabria, 62'), Zapata (Okereke, 88')

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Blin (Kaba, 61'), Ramadani, Rafia (Sansone, 61'); Almqvist, Piccoli, Oudin (Touba, 74')

Reti: Raoul Bellanova (TOR) 49', Duvan Zapata (TOR) 80'