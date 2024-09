Udinese passa a Parma in rimonta e vola da solo in testa alla classifica di Serie A

Parma, 16 settembre 2024 – Continua a volare l’Udinese, che sbanca il Tardini di Parma 3-2 in rimonta e si issa momentaneamente in testa alla classifica in solitaria con 10 punti. Una vittoria di grande cuore e carattere quella ottenuta dagli uomini di Rujanic, capaci di reagire al 2-0 messo a segno dal Parma grazie alle reti di Delprato al 2’ e di Bonny al 43’. Il palo di Lucca al termine di un primo tempo in cui comunque i bianconeri hanno giocato con personalità ha fatto da apripista a una ripresa in cui i friulani si sono scatenati, giocando con maggiore concretezza e raggiungendo il pari con i gol di Lucca e Thauvin. Con il Parma rimasto in dieci per l’espulsione del neoentrato Keita (è durata appena 11’ la partita del belga), i bianconeri hanno poi messo la ciliegina sulla loro rimonta, piazzando la zampata del sorpasso grazie alla rete del definitivo 3-2 griffata ancora da Thauvin.

Primo tempo

Il Parma, come ormai di consueto, parte in maniera a dir poco bruciante e dopo appena due minuti sblocca la situazione, Alla prima, vera affondata, infatti, i ducali conquistano un calcio d’angolo: sulla battuta corta, Mihaila fa partire un cross con cui pesca alla perfezione Delprato che sorprende i centrali bianconeri e di destro e mette il pallone alle spalle di Okoye per l’1-0. Colpita a freddo, la formazione friulana incassa e con il passare dei minuti riesce a reagire con personalità, alzando il baricentro e cercando le corsie laterali per creare pericoli: proprio da un cross partito dal piede di Kamara sull’out mancino, al 19’, Thauvin sfiora il pari con una rovesciata di pregevolissima fattura che si spegne sul fondo di pochi centimetri. Al 28’ è invece il Parma a complicarsi la vita da solo con Coulibaly che, nel tentativo di allontanare il pallone dall’area, fa partire un campanile verso la propria porta, che Chichizola riesce a deviare sulla traversa evitando un clamoroso autogol. Per la seconda volta non trova fortuna neppure Thauvin, che sfiora l’incrocio dei pali al 42’ con un tiro a rientrare. La mancata concretezza sottoporta viene pagata a carissimo prezzo dai bianconeri al 43’, quando arriva il raddoppio dei ducali che in attacco si trovano a memoria: Man imbuca per Bonny che riceve il pallone, si gira e fa partire il pallone di destro, che dopo aver baciato il palo si infila in rete. L’ennesima doccia fredda per i bianconeri che, pur nelle difficoltà, reagiscono e prima dell’intervallo vanno vicini ad accorciare le distanze con Lucca che, dopo aver raccolto un lancio lungo di Thauvin, si invola verso la porta incrocia il pallone di punta ma colpisce il palo che salva i gialloblù.

Secondo tempo

Dopo la pausa di metà gara, Rujanic prova a dare la scossa con gli innesti di Kabasele ed Ekkelenkam e la sua Udinese risponde tornando in campo con grande personalità, accorciando le distanze al 49’: sull’ennesima pennellata di Kamara, Lucca stacca di testa e questa volta si riscatta mandando a bersaglio il 2-1. Trovato il gol, i friulani prendono ancor più fiducia e allora Pecchia, per dar man forte al centrocampo inserisce Keita al posto di Cancellieri. L’inerzia del match resta però ancora saldamemte in mano alla formazione ospite che al 67’ corona la sua rimonta grazie a Thauvin che si avventa sulla sponda di testa del neoentrato Davis e spinge in rete la palla del 2-2. Tutto da rifare, quindi, per il Parma di Pecchia che mescola nuovamente le carte con gli inserimenti di Hernani ed Almqvist, ma le cose per i ducali si complicano ulteriormente perché al 66’, appena 11’ dopo il suo ingresso in campo, Keita rimedia il secondo cartellino giallo lasciando i suoi in inferiorità numerica. L’uomo in più infonde ulteriore fiducia nell’Udinese che al 77’ mette addirittura la freccia del sorpasso con la seconda rete di Thauvin, il quale è lesto a ribadire in rete la respinta di Chichizola sulla conclusione di Ekkelenkamp, arrivata al culmine di un’azione fotocopia rispetto a quella del 2-2. Un vantaggio che i bianconeri riescono poi a proteggere controllando il gioco nonostante gli ultimi generosi tentativi di marca ducale.

Il tabellino:

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh (dall’88’ Camara), Circati, Coulibaly; Sohm (dal 70’ Hernani), Bernabè; Man (dal 70’ Almqvist), Mihaila (dall’88’ Hinaut), Cancellieri (dal 55’ Keita); Bonny. All. Pecchia.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Giannetti (dal 46’ Kabasele); Ehizibue, Lovric (dal 66’ Zarraga), Karlstrom, Payero (dal 46’ Ekkelekamp), Kamara; Thauvin, Lucca (dal 66’ Davis). All. Rujanic.

Marcatori: Delprato (2’), Bonny (43’), Lucca (49’), Thauvin (68’ e 77’) .

Note – Ammonizioni: Giannetti, Davis. Espulsi: Keita (doppio cartellino giallo).