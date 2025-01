Sorteggi Europa League, la Roma pesca il Porto. Agli ottavi possibile derby con la Lazio

Nyon (Svizzera), 31 gennaio 2025 - A Nyon oggi, dopo i sorteggi di Champions, ci sono stati anche quelli di Europa League. La Roma, unica italiana a giocare i playoff affronterà il difficile Porto, con andata il 13 febbraio al Do Dragao e ritorno il 20 all'Olimpico.

E proprio il 21 febbraio, quando verrà estratto il resto del tabellone fino alla finale, i giallorossi, se vincenti con i portoghesi, potrebbero trovare una fra Lazio (Promossa subito agli ottavi) e Athletic Bilbao, prospettando un derby romano agli ottavi di Europa League.

Tra gli altri match sorteggiati da segnalare quelli tra gli spagnoli della Real Sociedad contro i danesi del Midtjylland e il Fenerbahce di Mourinho contro l'Anderlecht.

Claudio Ranieri dovrà caricare al massimo i suoi per battere il Porto di Martin Anselmi, squadra tosta attualmente seconda con il Benfica nel campionato portoghese. La Roma è attesa da un cammino pieno di ostacoli, oltre al rischio derby negli ottavi, c'è la prospettiva ai quarti di trovare i turchi allenati da The Special One.

PLAY-OFF (and. 13 febbraio, rit. 20 febbraio)

a) Ferencvaros (Hun) - Viktoria Plzen (Cze)

b) Twente (Ned) - Bodo Glimt (Nor)

c) Union SG (Bel) - Ajax (Ned)

d) Az Alkmaar (Ned) - Galatasaray (Tur)

e) Porto (Por) - ROMA (ITA)

f) Fenerbahce (Tur) - Anderlecht (Bel)

g) Paok Salonicco (Gre) - Fcsb (Rou)

h) Midtjylland (Den) - Real Sociedad (Esp)

OTTAVI (and. 6 marzo, rit. 13 marzo)

1) vincente a - Lazio/Athletic Bilbao

2) vincente b - Olympiacos/Rangers

3) vincente c - Eintracht/Lione

4) vincente d - Manchester United/Tottenham

5) vincente e - Athletic Bilbao/LAZIO

6) vincente f - Rangers/Olympiacos

7) vincente g - Lione/Eintracht

8) vincente h - Tottenham/Manchester United

QUARTI DI FINALE (and. 10 aprile, rit. 17 aprile)

x) vincente 1 - vincente 2

y) vincente 3 - vincente 4

w) vincente 5 - vincente 6

z) vincente 7 - vincente 8

SEMIFINALI (and. 1 maggio, rit. 8 maggio)

vincente x - vincente y

vincente w - vincente z

FINALE 21 maggio.