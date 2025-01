Sorteggi playoff di Champions, le avversarie di Milan, Juventus e Atalanta

Nyon (Svizzera), 31 gennaio 2025 - Due squadre olandesi e una belga, dall'urna del sorteggio per i play-off di Champions League, effettuato a Nyon, sono uscite le avversarie delle italiane Milan, Juventus e Atalanta. L'Inter invece è già qualificata agli ottavi.

Il Milan affronterà il Feyenoord, con andata fra l'11 e il 12 febbraio allo stadio De Kuip e ritorno a San Siro il 18 o 19 febbraio.

La Juve invece se la vedrà con il Psv Eindhoven, con andata fra l'11 e il 12 febbraio allo Stadium e ritorno in Olanda il 18 o 19 febbraio. La formazione bianconera ha già battuto gli olandesi durante la prima fase 3-1 a Torino.

Per l'Atalanta è stato estratto il Bruges, con andata fra l'11 e il 12 febbraio in Belgio, ritorno al Gewiss Stadium il 18 o 19 febbraio.

Evitato il derby italiano nei playoff di Champions, tra le sfide più interessanti spuntano i match tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Manchester City di Pep Guardiola. Possibili sorprese dal derby francese fra Brest e Psg e da Bayern Monaco-Celtic Glasgow. Per il Borussia la prova Sporting Lisbona, infine Monaco-Benfica promette spettacolo.

Tutti gli accoppiamenti:

PLAY-OFF (and. 11/12 febbraio, rit. 18/19 febbraio)

a) Brest - Psg

b) Bruges - ATALANTA

c) Manchester City - Real Madrid

d) JUVENTUS - Psv Eindhoven

e) Monaco - Benfica

f) Sporting Lisbona - Borussia Dortmund

g) Celtic - Bayern Monaco

h) Feyenoord - MILAN.

OTTAVI (and. 4/5 marzo, rit. 11/12 marzo)

1) vincente a - Liverpool/Barcellona

2) vincente b - Lille/Aston Villa

3) vincente c - Atletico Madrid/Bayer Leverkusen

4) vincente d - Arsenal/Inter

5) vincente e - Barcellona/Liverpool

6) vincente f - Aston Villa/Lille

7) vincente g - Bayer Leverkusen/Atletico Madrid

8) vincente h - Inter/Arsenal

QUARTI DI FINALE (and. 8/9 aprile, rit. 15/16 aprile)

x) vincente 1 - vincente 2

y) vincente 3 - vincente 4

w) vincente 5 - vincente 6

z) vincente 7 - vincente 8

SEMIFINALI (and.29/30 aprile, rit. 6/7 maggio)

vincente x - vincente y

vincente w - vincente z

FINALE 31 maggio

I commenti

Il vicepresidente onorario del Milan, Franco Baresi, presente a Nyon ha commentato ai microfoni di Sky Sport: "Bene così, credo sia meglio avere evitato lo scontro italiano, ora ci ributtiamo in Champions con grande rispetto per il Feyenoord, sapendo che in questa competizione non bisogna mai sottovalutare nessuno". Baresi, ex capitano del Milan più vincente, ha anche ammesso: "Volevamo evitare questo turno, eravamo nelle condizioni di poterlo fare tranquillamente, ma ci siamo complicati la vita e c'è grande delusione e amarezza tra i giocatori, ora dobbiamo ripartire con grande determinazione, sapendo che quando le altre affrontano il Milan giocano con un'attenzione massimale. Noi dobbiamo farci trovare preparati, uniti. Nelle situazioni difficili ognuno deve fare un esame di coscienza e rimettersi in gioco, noi abbiamo le possibilità e le qualità per riprenderci".

"Meglio il Psv del derby con il Milan? Per dire questo aspetteremo la gara di ritorno, certamente è bello evitare un derby perché così abbiamo l'opportunità di vedere due squadre italiane al turno successivo e non sarebbe male. Abbiamo giocato contro il Psv la prima partita, quindi sono passati mesi e oggi sarà un'altra partita e dovremo arrivarci bene, fiduciosi e convinti di poter passare il turno e arrivarci soprattutto nelle migliori condizioni possibili per queste due partite", è stato il commento al sorteggio di Gianluca Pessotto, ex difensore e dirigente bianconero. "La Juventus deve avere fiducia in quello che sta facendo, nel valore dei giocatori, nelle tante cose buone che sono state fatte, negli errori che sono stati fatti e da non ricommettere e crederci e compattarsi nel momenti di difficoltà, tutti uniti verso una direzione unica, quindi queste sono le soluzioni ed eliminare quegli errori che ti hanno permesso di non ottenere quei risultati e invece sfruttare quelle che sono le tue qualità", ha aggiunto Pessotto.

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, non ha nascosto le ambizioni della Dea: "Abbiamo la consapevolezza di potercela giocare contro una squadra che ha fatto bene negli ultimi tempi sia in Belgio che in Europa. Il Bruges è qui con merito. Abbiamo fatto cose eccezionali, tanto in Champions, quanto in campionato. Io sono contento di poter dire dopo i gironi di essere arrivati al nono posto".