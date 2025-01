Champions League, sarà Juventus-Psv nei playoff: il focus sugli olandesi

Torino, 31 gennaio 2025 - Il primo, possibile, derby italiano di Champions League è stato scampato. Milan e Juventus non si affronteranno nel playoff che mette in palio un posto negli ottavi finale. I bianconeri infatti sfideranno il Psv Eindhoven, che ha concluso la prima fase della massima competizione europea al 14° posto con un bottino di 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. E dire che il cammino degli olandesi era cominciato con un ko, proprio all'Allianz Stadium. Lo scorso 17 settembre, la formazione allenata da Thiago Motta ha infatti avuto ragione della compagine di mister Peter Bosz per 3-1, grazie alle reti di Kenan Yildiz, Weston McKennie e Nico Gonzalez, prima del gol ospite firmato da Ismael Saibari. Una prova di forza che lascerebbe ben sperare in ottica del doppio scontro (andata in casa dei piemontesi l'11 o il 12 febbraio, il ritorno al Philips Stadion il 18 o il 19 febbraio), anche se da quel momento non sono mancate le difficoltà per la Vecchia Signora, che ha concluso in ventesima posizione la prima fase di Champions con 12 punti (tre successi, tre pareggi e due sconfitte).

I precedenti della Juve contro squadre olandesi

Sono 12 le sfide che hanno visti protagonisti i piemontesi contro formazioni olandesi. Il bilancio è positivo: Madama ha raccolto sette successi, con anche tre pareggi. Due le sconfitte, di cui l'ultima nella stagione 2018/19 nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, quando l'Ajax si è imposto 2-1 all'Allianz Stadium, conquistando così il pass per la semifinale ed eliminando dalla competizione la società bianconera.

Focus sul Psv

Detto del rendimento in campo europeo, il Psv in Eredivisie comanda la classifica con 49 punti, quattro in più dell'Ajax (che tuttavia ha una gara in meno), otto in più dell'Utrecht e 13 in più del Feyenoord, prossimo avversario in Champions del Milan. Quella di Bosz è una vera e propria macchina da gol, visto che in 20 partite di campionato ha messo a segno la bellezza di 65 reti, mentre sono 20 quelle incassate fino a questo momento. Questa la formazione tipo della compagine di Eindhoven: Benitez fra i pali; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior a comporre il pacchetto arretrato; Til, Veerman, Schouten; Bakayoko, de Jong, Lang.

Cenni storici

Fondato nel 1913, il Psv Eindhoven è uno dei club più prestigiosi dei Paesi Bassi. La squadra ha vinto il campionato olandese per 24 volte, prima di vincere l'ultimo titolo proprio nella stagione scorsa, con 91 punti, e ha conquistato la KNVB Cup 11 volte. A livello internazionale, il PSV è noto per la vittoria della Coppa dei Campioni nel 1988, un traguardo che ha solidificato il suo posto tra i grandi club europei. A Eindhoven sono passati talenti di fama mondiale, tra cui, per citarne alcuni, Ruud Gullit, Romário, Ronaldo e Arjen Robben.

Leggi anche: Crisi Juve e fischi dallo Stadium, ma Motta non rischia. Perin: "Evidente difficoltà"