Champions League, le qualificate: ecco chi va agli ottavi e chi ai playoff

Milano, 29 gennaio 2025 - E' ufficialmente terminata la prima fase della Champions League edizione 2024/25. Dopo le 18 gare andate in scena in contemporanea, ecco i primi verdetti, con le squadre qualificate agli ottavi di finale, quelle ai playoff e le eliminate. Delle italiane, solo l'Inter conquista un posto negli ottavi. Atalanta (nona), Milan (tredicesimo) e Juventus (ventesima) saranno impegnate negli spareggi.

Le squadre agli ottavi

Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa sono le formazioni già certe di disputare gli ottavi di finale.

Chi ai playoff

Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Monaco, Milan, Psv Eindhoven, Paris Saint Germain, Benfica, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lisbona e Bruges sono invece le squadre che dovranno lottarsi il pass per gli ottavi di finale attraverso gli spareggi.

Il percorso delle italiane

L'Inter aspetta agli ottavi di finale una fra tra le vincenti delle sfide tra 13ª (Milan) o 14ª (Psv) e 19ª (Feyenoord) o 20ª (Juventus). L'Atalanta se la vedrà agli spareggi con una fra tra 23ª (Sporting Lisbona) e 24ª (Bruges). Il Milan pescherà una tra 19ª (Feyenoord) e 20ª (Juventus) al sorteggio. La Juventus affronterà una tra 13ª (Milan) o 14ª (Psv).

I sorteggi

Venerdì c'è in calendario il sorteggio a Nyon per gli accoppiamenti ai playoff. I club vengono abbinati in base alle loro posizioni alla fine della fase a gironi per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). Le società in ogni coppia testa di serie vengono sorteggiati contro le formazioni in ogni coppia non testa di serie, come di seguito: club 9° o 10° contro club 23° o 24°, club 11° o 12° contro club 21° o 22°, club 13° o 14° contro club 19° o 20° e club 15° o 16° contro club 17° o 18°). Le compagini posizionatesi dalla nona alla sedicesima posizione avranno il vantaggio di disputare la gara di ritorno dello spareggio in casa. I match d'andata sono in programma l'11 e il 12 febbraio, mentre quelli di ritorno il 18 e il 19 febbraio. Venerdì 21 febbraio andrà in scena invece il sorteggio per gli accoppiamenti agli ottavi di finale.

