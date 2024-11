4 Torri, altro ko casalingo. Montecchio sbanca il palazzo

4 torri volley

1

montecchio

3

Parziali: (24-26, 18-25, 25-20, 21-25)

Il palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia si conferma stregato per la 4 Torri Volley che rimedia la seconda sconfitta su altrettante gare disputate davanti al proprio pubblico nel campionato di serie B. Dopo aver perso al tie break contro la Kioene Padova due settimane fa, stavolta i granata fanno addirittura peggio restando completamente a bocca asciutta contro Sol Lucernari Montecchio Maggiore che nelle prime tre giornate aveva un bilancio di una vittoria e due sconfitte. Alla vigilia sembrava un sestetto abbordabile quello vicentino, che invece si impone con merito di fronte a una squadra che finora ha sfoderato il proprio potenziale soltanto lontano da Ferrara. Finisce con un secco 1-3 per Montecchio Maggiore il match che doveva fornire conferme eccellenti alla squadra di Fortunati, che dopo l’exploit di Monselice invece si ritrova a dover riflettere su un’altra prestazione casalinga da dimenticare. Il primo set si gioca punto a punto, con Sol Lucernari che gestisce meglio i palloni decisivi (24-26). La seconda frazione inizia malissimo per i granata (4-8), che hanno però la forza di impattare sul 9-9. La 4 Torri Volley però si disunisce nuovamente, e cade sotto i colpi pesanti della battuta di Magalini (18-25). La squadra di Fortunati reagisce nel terzo set, l’unico nel quale riesce davvero a comandare le operazioni dando la sensazione di poter ribaltare la situazione (25-20). Il pubblico di fede granata comincia a crederci, ma dopo una prima di fase di quarto set incoraggiante (6-4) gli ospiti riprendono in mano la partita accumulando un vantaggio che Morelli e compagni non riescono a colmare (21-25). Un vero peccato per la 4 Torri Volley, che in queste prime quattro giornate non è ancora riuscita a trovare la continuità necessaria per insediarsi nelle posizioni di vertice. E domenica prossima alle 17 i granata saranno attesi da una trasferta complicata a Gorizia sul campo della SloVolley, una gara da non sbagliare assolutamente per non perdere contatto con la parte alta della classifica.

Stefano Manfredini