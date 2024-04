A Chiavari arriva anche Tacopina. Spal, la spinta di Joe sulla salvezza. Con l’Entella tradizione favorevole

Sugli spalti dello stadio comunale di Chiavari ci sarà anche Joe Tacopina. Il presidente dovrebbe atterrare oggi nel nostro Paese e raggiungere la squadra di Di Carlo, con la speranza di poter festeggiare domani una vittoria che blinderebbe ulteriormente la salvezza.

Peraltro, il piccolo impianto della città ligure nella storia recente ha portato fortuna alla Spal che si è imposta negli ultimi due scontri diretti disputati in trasferta. A Ferrara invece curiosamente le due squadre sono reduci da quattro pareggi di fila, l’ultimo a reti inviolate nella gara di andata di questo campionato.

Tornando ai precedenti a Chiavari, impossibile dimenticare l’impresa della squadra di Semplici nella stagione 2016-17: 0-3 con reti di Floccari, Mora e Costa, tutti nei primi 17 minuti! Nel campionato 2020-21 invece finì 0-1 per la squadra di Marino, con gol decisivo di Di Francesco.

SETTORE GIOVANILE. Il campionato Primavera entra nella fase decisiva.

A cinque giornate dalla fine la squadra di Grieco è sesta a -3 dall’Albinoleffe che occupa l’ultimo posto utile per accedere ai playoff. Archiviato con un pizzico di rammarico il pareggio sul campo della capolista Cremonese – dove i biancazzurri hanno condotto il match fino ai minuti di recupero del secondo tempo – la Spal Primavera torna al centro sportivo Fabbri, dove oggi alle 15 ospiterà il Como per continuare la corsa ad un posto nei playoff.

Le altre quattro sfide del weekend vedranno i biancazzurri affrontare un unico avversario: la Virtus Verona.

Partite casalinghe per Under 17 e Under 15, mentre saranno di scena in trasferta le selezioni Under 16 e Under 14 Pro, quest’ultima nell’ambito di una gara amichevole. I ragazzi di mister Pedriali cercheranno di ritrovare la vittoria dopo il pareggio sul campo del Cesena di sabato scorso, approfittando del turno di riposo della capolista Vicenza per tornare in testa al girone B.

Occasione importante anche per l’Under 16 di mister Buriani che in caso di vittoria contro i rossoblù potrà approfittare dello scontro diretto tra Padova e Triestina per mettersi alle spalle almeno una delle due avversarie, mentre l’Under 15 di mister Viviani si prepara ad affrontare la Virtus Verona che in classifica occupa la stessa posizione dei biancazzurri. Ecco il programma completo delle gare: Spal-Como (Primavera, oggi alle 15), Spal-Virtus Verona (Under 17, domani alle 13), Virtus Verona-Spal (Under 16, domani alle 11), Spal-Virtus Verona (Under 15, domani alle 11), Virtus Verona-Spal (Under 14 Pro, domani alle 10,30).

s. m.