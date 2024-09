Accademia Spal. Biancazzurre ancora battute. Inizio di campionato in salita

Dopo il Trento, anche il Venezia si è rivelato un avversario troppo forte per l’Accademia Spal che nelle prime giornate di serie C femminile ha dovuto fare i conti con un calendario decisamente proibitivo. Dopo lo 0-2 subito al debutto, domenica scorsa le biancazzurre hanno rimediato una sconfitta per 3-0 sul campo delle arancioneroverdi che comandano la classifica a punteggio pieno proprio assieme al Trento e al Vicenza. Tutto come da copione quindi per la squadra di Leo Rossi, che sapeva di dover incrociare due corazzate destinate a lottare fino alla fine per la promozione in serie B. Il campionato dell’Accademia Spal quindi di fatto scatterà domenica prossima a Vigarano Mainarda contro il Tavagnacco, una formazione decisamente più abbordabile contro la quale le biancazzurre avranno la possibilità di fare bottino pieno e muovere finalmente la classifica.

Tornando alla gara col Venezia, nella prima frazione l’Accademia Spal è andata vicina alla rete al 7’, con salvataggio sulla linea di Doneda dopo la conclusione a botta sicura di Hassanaine. In seguito il Venezia ha tenuto in mano il pallino del gioco andando in vantaggio al 31’ con Zuanti, cinica nel segnare in pallonetto e sfruttare così un’ottima imbeccata in area. La ripresa ha visto le lagunari gestire il pallone e le incursioni delle biancazzurre: le padrone di casa di mister Hernandez hanno poi trovato la via della rete con Bordato al 56’ e Zuanti al 66’, con quest’ultima che ha siglato la sua personale doppietta.

Nel finale Plechero ha avuto l’occasione per accorciare le distanze, ma dopo aver dribblato il portiere la sua conclusione è terminata alta. Nel frattempo, nell’ultimo weekend in campo giovanile il settore femminile ha conquistato tre vittorie su tre. Esagerata l’Accademia Spal Under 19 che ha travolto il Ravenna con un punteggio clamoroso (14-0 con sei reti di Giordano, doppietta di Furlan e gol di Baldisserotto, Molon, Pini, Sforza, Zanforlin e Zappaterra). La Spal femminile Under 17 ha superato 6-5 le pari età dell’Ancona (doppietta di Renesto e reti di Barrak, Faggioli, Orlandi e Osti), infine la Spal femminile Under 15 ha liquidato il Vedelago 9-1 (tripletta di Scagliarini, doppietta di Zucchi e Baroni, Rossi, Spoletini e Vaiana).