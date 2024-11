AL CENTRO. Per capitan ’Ante7’ e compagni nessuna sosta. Speranza Sottini

Nessun giorno di riposo per Antenucci e compagni che hanno ripreso la preparazione lunedì proseguendo ieri la marcia di avvicinamento al match in programma sabato prossimo sul campo del Legnago. Rispetto alla gara col Pineto, mister Dossena spera di riuscire a recuperare a pieno regime Sottini (foto) che si era accomodato in panchina ma di fatto non era da considerarsi arruolato. Salvo imprevisti, dopo lo spezzone di domenica scorsa dovrebbe aumentare il minutaggio di El Kaddouri anche se forse è prematuro pensare di vederlo in campo dal primo minuto. Non arrivano invece buone notizie per quanto riguarda gli altri infortunati. Per Bachini, alle prese con la fascite plantare, è ancora presto per parlare di un rientro in gruppo. E a Legnago con tutta probabilità resteranno nuovamente ai box i vari Arena, Awua, Karlsson e Ntenda che presto effettueranno ulteriori esami strumentarli per capire quali sono le loro condizioni e stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero. Nel frattempo, come previsto il giudice sportivo ha squalificato per una giornata sia Bidaoui (espulso per doppia ammonizione) e Buchel (era diffidato e ha preso il quinto cartellino giallo). Una curiosità: ha destato molto scalpore la reazione piuttosto energica dell’ex tecnico spallino Clotet (attualmente allenatore della Triestina nel girone A di serie C) nei confronti di un suo giocatore che era stato espulso per fallo di reazione. Ebbene, sia Clotet che Krollis hanno rimediato tre giornate di squalifica.

s.m.