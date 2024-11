Le pagelle. Rao dimostra la sua stoffa, Nador chiude ogni varco

GALEOTTI 6. Salvato dal palo sul sinistro iniziale di Demirovic, non è impegnato se non per evitare un corner.

BRUSCAGIN 6. Ormai il suo ruolo è quello di difensore centrale, che assolve con pulizia e senza smagliature di peso.

NADOR 7. Tra i migliori, per convinzione nell’accorciare e anticipare Svidercoschi spalle alla porta: se lo si lasciava girare, in velocità diventava pericoloso. Un paio di uscite sontuose, e solo una esitazione iniziale su Demirovic rimediata dal palo.

BASSOLI 6,5. Lui c’è sempre e mette pezze ovunque. Evita a Radrezza e alla Spal un dispiacere chiudendo su un pericoloso errore del regista.

CALAPAI 6. Gioca in continua proiezione sulla fascia destra dove la Spal mette all’angolo il Legnago con un 3 contro 2 vincente sul primo gol. Sul 2-0 si quieta. Se solo avesse piede pari all’energia…

ZAMMARINI 6,5. Ottima prova, continua per tutti i 93’. E’ felice in riconquista e va all’assist per il primo gol di Mignanelli con buona precisione.

RADREZZA 6. Niente male. Un buon rientro, soprattutto alla distanza regala geometrie là dove Buchel è più fisico e incontrista. D’ORAZIO 6,5. Sta diventando un’arma, lì in mezzo al campo: ha passo frizzante da attaccante e compensa alla perfezione il reparto. Rincorre tutti e recupera palloni a profusione: deve crescere nel giocarli.

MIGNANELLI 7,5. Doppietta che scongiura l’ultimo posto e buona difesa in fascia. Difficile chiedergli di più. Capito perchè a Castellammare lo rimpiangono?

ANTENUCCI 6,5. Il colpo di tacco con cui taglia fuori due avversari e smarca Zammarini all’assist sul primo gol è roba di classe superiore. Per il resto ripulisce palloni e cuce gioco senza possibilità di incidere al tiro. Capitano vero.

RAO 7. Un coast to coast alla Baggio che meritava il gol, due assist per Mignanelli e Contè: il ragazzo è in giornata e conferma tutta la sua stoffa.

CONTÉ 7. Cinque minuti e un gol da professionista che ricorderà tutta la vita.

DOSSENA 6,5. Sta uscendo dalle peste con un 3-5-2 che veste gli uomini in organico alla perfezione. Dice di non amarlo, ma almeno si è ravveduto badando all’aspetto pratico.

LUONGO 6. Qualche errore lo commette, e il Legnago se ne lamenta. Però nel complesso ha direzione salda.

Mauro Malaguti