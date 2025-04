Alfonso Greco: "La Torres pronta per la sfida contro la Spal"

Il grande ex di turno è Alfonso Greco, che a Ferrara ha giocato nella seconda metà degli anni Novanta collezionando oltre 100 presenze in biancazzurro. L’allenatore della Torres è consapevole della superiorità della propria squadra, ma è già rimasto scottato dalla Spal perdendo a sorpresa la gara di andata allo stadio Mazza. "La prestazione di Chiavari ci ha ridato la consapevolezza di essere una squadra importante – spiega –. Quello con la Spal è un bel test contro una squadra in difficoltà ma ricca di valori: per spuntarla dovremo mantenere alta la concentrazione. Dobbiamo approcciare la partita coi biancazzurri nel modo giusto, con l’obiettivo di arrivare ai playoff come testa di serie. Mancheranno diversi giocatori: queste gare serviranno anche per portare tutti alla stessa condizione in vista dei playoff. L’obiettivo finale è ben chiaro nella nostra testa, ma prima di disputare i playoff mancano una serie di partite che dovremo essere bravi ad affrontare nel migliore dei modi, a partire da quella contro la squadra di Baldini. Per quanto riguarda la classifica, la Virtus Entella sta dimostrando di essere attrezzata e di avere grande continuità, quindi merita il primo posto. A Chiavari però abbiamo sfoderato una prova maiuscola, di quelle che piacciono a me: ho un gruppo di carattere che si è sempre rialzato dopo i momenti difficili".

s. m.