Allenamento a porte aperte oggi in via Copparo. Da verificare le condizioni di Collodel e Tripaldelli. Spal, non c’è tempo per fermarsi: venerdì arriva l’Arezzo

È un periodo piuttosto intenso per la squadra di Di Carlo, che venerdì prossimo contro l’Arezzo disputerà la quarta partita in due settimane. Non c’è tempo per staccare la spina, tanto che il tecnico di Cassino ieri mattina ha diretto la prima seduta settimanale a pochissime ore di distanza dalla gara con la Fermana. Il match sul campo del fanalino non è andato come auspicato, ma nei confronti di Antenucci e compagni ora c’è senza dubbio più fiducia ed entusiasmo rispetto a qualche settimana fa. A questo proposito, l’allenatore ha deciso di aprire le porte al pubblico che potrà assistere all’allenamento di oggi alle 14,30 in via Copparo. Tifosi e appassionati potranno accedere al centro sportivo Fabbri a partire da pochi minuti prima dell’inizio della seduta. Nel corso della settimana andranno verificate le condizioni di Collodel, che ha saltato la trasferta di Fermo a causa di un problema fisico. Sotto osservazione anche Tripaldelli e Saiani, che non erano ancora considerati pronti per giocare dal primo minuto ma presto dovrebbero superare Bruscagin nella gerarchia sulla fascia sinistra della difesa a quattro.

Inoltre, con l’Arezzo mister Di Carlo dovrà rinunciare a Peda che era diffidato e con la Fermana ha rimediato la quinta ammonizione dall’inizio del campionato. Curiosamente, proprio domenica scorsa il difensore polacco rientrava da un turno di squalifica in seguito all’espulsione con la Recanatese. Peda quindi si dovrà fermare per un turno, con Fiordaliso che dovrebbe prendere il suo posto.

PREVENDITA. Ieri pomeriggio è scattata la prevendita dei biglietti per la partita contro Arezzo, in programma venerdì prossimo alle 20,45 al Mazza. In base a quanto stabilito dalle autorità di pubblica sicurezza, la prevendita sarà attiva esclusivamente presso i punti vendita abilitati Vivaticket della provincia di Ferrara fino al fischio d’inizio.