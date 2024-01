"Amo il calcio italiano, sono qui per imparare"

Il freddo e la nebbia poco hanno potuto contro l’entusiasmo contagioso dei bambini del progetto SPeciALissimi, che hanno avuto la loro prima occasione di potersi allenare sul prato del Mazza ieri mattina. Il progetto, curato da Spal Foundation, che prevede allenamenti settimanali per bambini e ragazzi affetti da disabilità, intellettive o motorie, alla guida di preparatori ed esperti del settore, ieri mattina ha visto il riconoscimento anche da parte di Bper, che ha voluto sostenere l’iniziativa in modo concreto con una donazione. Sotto lo sguardo dei genitori a bordo campo i piccoli atleti hanno sfidato il presidente Tacopina, improvvisato portiere, ai calci di rigore, con i giocatori biancazzurri Breit e Bertini a fungere da assist man per i bambini. Il progetto, che già da diversi anni è portato avanti dalla Spal e che ha anche avuto un importante riconoscimento dalla Figc, vede sempre maggiore adesione, tanto che da quest’anno sono stati organizzati due diversi gruppi, di bambini più piccoli e ragazzini più grandi.

Ieri mattina è stata anche l’occasione per conoscere il nuovo socio di Tacopina, Marcello Follano, che non si è sottratto alle domande e alle curiosità un po’ di tutti. "Le mie origini italiane – risponde dal prato del Mazza – sono di Avellino da parte di mio padre e siciliane da parte di mamma. Io sono cresciuto seguendo il calcio, ne sono sempre stato appassionato, ci ho anche giocato quando ero piccolo. E’ lo sport del mio cuore ed ora sono felice di essere qui a Ferrara". "Sono arrivato ieri in città – continua –, è un giorno soltanto che sono qui, non ho ancora avuto tempo di vedere molto, ma quello che ho visto mi è piaciuto molto, sia della città sia della società. Spero magari che si alzi un po’ la nebbia per avere la possibilità di vedere meglio… Sono soddisfatto di essere qua, credo ci manchi soltanto qualche vittoria in più".

Spiega anche la sua attività Follano, ed il rapporto con Tacopina: "Il mio settore di attività è negli investimenti, lavoro in questo campo in America. Conosco Joe da molto tempo per il tipo di lavoro che svolgiamo, la mia decisione di affiancarlo ora e non in precedenza è dovuta al fatto che ora ne ho avuto l’opportunità, prima non ce n’era mai stata occasione". Sarà una presenza abituale quella di Follano a Ferrara? "Certamente, penso di tornare a marzo quando la Spal giocherà due partite in casa". E’ vero che tifa Milan? "Il calcio italiano mi appassiona, ma adesso guardo solo a questi colori". Quale sarà il ruolo societario che ricoprirà? "Sono un socio e un partner di Joe in questa avventura. Lui ha una grandissima esperienza nel calcio ed in quello italiano in particolare. Io sono qui per capirne di più, per imparare da lui i segreti ed i "dietro le quinte" di questo mestiere. Lo affiancherò e cercherò di imparare il più possibile". Qual è il progetto a lungo termine che pensa di poter portare avanti qui alla Spal? "La serie A".

Beatrice Bergamini