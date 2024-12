Si intitola "La nostra storia di passione e tifoseria» e ripercorre l’ultima scalata alla serie A. Club Codigoro, emozioni in un libro

Un piccolo libro perché non si perdano i ricordi di quella che rimane un’esaltante avventura sportiva vissuta dai soci dello Spal Club Codigoro, intitolato "La nostra storia di passione e tifoseria". Una storia cominciata 7 anni fa, quando la Spal era ancora in serie B ma da protagonista assoluta. "Un’annata straordinaria, segnata da vittorie emozionanti e una grinta inarrestabile che ha spinto i biancazzurri - si legge - verso la meritata promozione in Serie A. Un traguardo che mancava da ben 50 anni. Quel giorno di festa, tra cori e lacrime di gioia, nasceva in noi l’idea di dare forma a una passione che ci accompagnava da sempre: creare un luogo d’incontro e di condivisione per tutti i tifosi della Spal". Vengono narrati aneddoti, fotografie e testimonianze dei membri del club, ripercorrendo momenti indimenticabili che hanno segnato l’esperienza dei tifosi, sia dentro che fuori dal campo. La serata ha avuto ospite d’onore il grande Giulio Boldrini, difensore di una Spal gloriosa degli anni ’60 e ’70, che ha scritto la storia con il record di presenze che ancora oggi detiene. Uno spaccato di un club diventato punto di riferimento nel basso ferrarese composto da 60 soci che sono sopratutto amici, capaci di ritrovarsi tutti i giovedì presso la sede e distribuire allegria e passione calcistica per essere vicini ai colori biancazzurri.

cla. casta.