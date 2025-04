Pontedera sfida i biancazzurri: Mister Baldini punta ai tre punti per gli spareggi

Al penultimo appuntamento al Mazza della stagione regolare, tocca al Pontedera affrontare i biancazzurri, reduci dalla prestazione positiva contro la Torres. Mister Baldini spiega come è andata la preparazione del match durante la settimana trascorsa: sarà fondamentale ottenere i tre punti per cercare di affrontare gli spareggi nella miglior posizione possibile. "Stiamo recuperando quasi tutti i giocatori – spiega il tecnico spallino –, anche Paghera si è aggregato, anche se solo per una parte dell’allenamento. Rimangono fuori Karlsson, che ne avrà per un’altra decina di giorni, e Bidaoui, che sta continuando a lavorare per entrare a pieno regime. Per il resto sono tutti a disposizione, c’è stato solo un problemino per Mignanelli per la botta al piede presa un mese fa che gli dà qualche dolore. Lo valuterò durante l’ultimo appuntamento". Con quale spirito affrontate i prossimi importantissimi appuntamenti?

"La gara con la Torres ci ha dato delle convinzioni maggiori, ci ha dato la sensazione di essere una squadra finalmente compatta. Logico che davanti dobbiamo cercare il gol, la gara col Pontedera dobbiamo cercare di vincerla a tutti i costi, poi all’ultima giornata faremo i conti. Veniamo da due gare in cui avremmo dovuto fare sei punti, non ci siamo riusciti, e quella contro i toscani diventa una partita molto importante".

Che Pontedera si attende? "Parto sempre dal ragionare su quello che dovremmo fare noi. E cioè mi aspetto che mettiamo sul campo una compattezza importante. Sappiamo che sarà una gara che si giocherà molto sulle seconde palle e quindi dovremo essere bravi a recuperare palloni vaganti. Loro davanti hanno giocatori molto prestanti, il loro gioco spesso è verticale su di loro. Quindi le seconde palle diventano fondamentali, loro su questo aspetto hanno costruito la loro classifica attuale. Dovremo inoltre essere concentrati e determinati a sfruttare le occasioni che ci concederanno".

Pensa di riproporre la difesa con i tre giocatori scesi in campo a Sassari?

"Dico sempre che i moduli li fanno i giocatori che hai a disposizione. Radrezza torna a disposizione, in parte Paghera, anche El Kaddouri è in crescita. Avere più opzioni mi permette di ragionare su diverse disposizioni, che però mi tengo per me".

Nador in mezzo lo vede più sicuro?

"Nador e Awua sono due schermi molto importanti per la difesa in fase di non possesso. Se io fossi un difensore titolare saprei di avere una diga importante davanti a me. Poi le caratteristiche di Nador non sono quelle di giocoliere come possono essere El Kaddouri o Haoudi o altri, dipende sempre da quello che vogliamo proporre in determinate partite. In questo momento posso permettermi di scegliere".

Beatrice Bergamini