Vis Pesaro in crisi: sfida decisiva contro la Spal per i playoff

Per lunghi tratti della stagione, la Vis Pesaro è stata giustamente considerata la squadra rivelazione del campionato. Mister Stellone era riuscito a costruire una macchina quasi perfetta, tanto che i biancorossi hanno occupato stabilmente la quarta e la quinta posizione, candidandosi a ruolo di mina vagante in vista dei playoff. Peccato che negli ultimi due mesi la situazione sia cambiata in maniera radicale: i giocatori di esperienza che avevano trascinato il gruppo stanno fisiologicamente tirando il fiato, gli attaccanti hanno le polveri bagnate e più in generale la squadra di Stellone sembra non avere più la fame del girone di andata, quando tra l’altro sbancò lo stadio Mazza in maniera autorevole.

Nelle ultime 10 giornate di campionato, solo la Spal ha fatto peggio della Vis Pesaro. Sono sette i punti racimolati dalla squadra di Baldini (una vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte), mentre i biancorossi ne hanno ottenuto appena uno in più. Nessuno in questo momento sta peggio di Vis Pesaro e Spal, che lunedì prossimo allo stadio Benelli si affronteranno in una gara dal peso specifico molto diverso per le due formazioni.

Se i padroni di casa sono consapevoli di doversi rimettere in carreggiata in vista dei playoff, ma non corrono pericoli imminenti, per i biancazzurri strappare i punti in palio sarà molto più importante. Per provare a mettere in discussione il quartultimo posto del Milan Futuro e scongiurare ogni rischio di essere risucchiati da Sestri Levante e Legnago Salus. La Vis Pesaro è scivolata in sesta posizione, e si guarda con preoccupazione alle spalle dove Pineto e Pianese – rispettivamente a -2 e -3 – meditano di compiere il sorpasso nelle ultime giornate. Peraltro – così come il Gubbio – la squadra di Stellone sarà in un certo senso arbitro del duello a distanza tra Spal e Milan Futuro. Dopo aver affrontato i biancazzurri davanti al proprio pubblico nel match di Pasquetta infatti i marchigiani faranno visita alla squadra di Oddo nell’ultima giornata di campionato. Tante volte nel corso del campionato la Spal ha miracolosamente rianimato formazioni alle corde da tempo: stavolta non dovrà accadere.

ARBITRO. Per dirigere l’incontro di Pasquetta tra Vis Pesaro e Spal è stato designato Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Stefania Genoveffa Signorelli di Paola, oltre al quarto ufficiale Marco Mammoli di Perugia.

Stefano Manfredini