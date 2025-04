Spal in campo per prima: occasione per mettere pressione nella corsa salvezza

Se nelle ultime giornate la Spal ha sempre giocato dopo le dirette concorrenti, stavolta sono i biancazzurri a scendere in campo per primi. Con la possibilità quindi di mettere pressione sulle rivali nella corsa salvezza. Tra le squadre che lottano per non retrocedere, solo la squadra di Baldini contro il Pontedera e il Sestri Levante sul campo del Perugia saranno impegnate domani (entrambe alle 17,30), mentre le gare di Milan Futuro e Lucchese – rispettivamente contro Ternana e Vis Pesaro – sono fissate per domenica, infine il Legnago Salus chiuderà il turno lunedì prossimo a Carpi.

È un dettaglio di non poco conto, perché battendo il Pontedera la Spal aggancerebbe la Lucchese al quintultimo posto a quota 33 punti, e il giorno successivo la squadra di Gorgone – in vantaggio su Antenucci e compagni grazie alla differenza reti – sarebbe chiamata a rispondere in un match complicato sotto ogni punto di vista contro la Vis Pesaro. La situazione in casa Lucchese è definitivamente precipitata ieri mattina, quando il patron Mancini ha annullato per la seconda volta la conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà.

Non c’è bisogno di sottolineare che gli stipendi che il presidente aveva promesso di pagare ai tesserati non sono ancora arrivati a destinazione, e a questo punto sono in molti a scommettere che i fatidici bonifici non arriveranno mai. La squadra di Gorgone – frastornata e umiliata – non ha però intenzione di gettare la spugna. Stando alle informazioni circolate ieri, la Lucchese continuerà a giocare e quindi a lottare per non retrocedere a prescindere da quello che accadrà a livello societario.

Chi pensava di poter fare i conti escludendo i rossoneri quindi sarà costretto a cambiare i propri piani, perché seppur in condizioni psicologiche e ambientali molto difficili, la Pantera vuole giocarsela fino in fondo. Magari provando a salvarsi direttamente staccando di nove punti il Sestri Levante, penultimo in classifica. Vedremo domenica come reagirà la squadra di Gorgone, che nell’ultimo turno ha incassato un pesante ko sul campo del Pontedera (4-1 il punteggio), lasciando la sensazione di aver la testa da un’altra parte.

Per la Spal quindi può essere una giornata potenzialmente favorevole, perché la Lucchese rappresenta una grande incognita, e il Milan Futuro domenica se la vedrà con la quotata Ternana, che ha perso il duello con la Virtus Entella rassegnandosi a chiudere la regular season al secondo posto, ma non può certo staccare completamente la spina fino ai playoff.

Stefano Manfredini