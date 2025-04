Spal-Pontedera: Sfida Cruciale per i Playoff a Tre Giornate dalla Fine

Il Pontedera è un avversario tradizionalmente ostico per la Spal, se si considera che nelle ultime 10 stagioni le due squadre si sono incrociate sette volte, con un bilancio di cinque vittorie dei granata e appena due dei biancazzurri. Di fatto, la Spal è riuscita a spuntarla soltanto nella straordinaria stagione 2015-16, quella della promozione in serie B.

Oltre a una doppia vittoria nel campionato di C2 1997-98, ma parliamo di una vita fa.

Concentrandoci sulla storia recente, la scorsa stagione i biancazzurri hanno perso sia al Mazza con mister Colucci che al Mannucci dopo il ritorno di Di Carlo.

La sconfitta più umiliante rimediata a Ferrara risale alla prima giornata del campionato 2014-15, quando la Spal di Brevi incassò un clamoroso 0-3 dal Pontedera di Indiani trascinato da uno strepitoso Gigio Grassi.

Nel girone di andata del campionato in corso però la squadra di Dossena è riuscita nell’impresa di fare addirittura peggio, venendo travolta a Pontedera con un 5-1 che non ha bisogno di troppi commenti.

Il campionato della Spal era partito male, ma dopo il trittico di vittorie di fila contro Pineto, Legnago Salus e Torres i biancazzurri sembravano aver cambiato marcia.

I più ottimisti avevano iniziato a parlare di obiettivo playoff, poi la serata da incubo del Mannucci ha spento ogni entusiasmo e da quel momento la Spal è entrata in un tunnel dal quale non è più uscita.

È stata la partita della svolta in negativo quella contro il Pontedera, un ricordo ancora piuttosto vivo nella mente di Antenucci e compagni, che meditano di prendersi la rivincita coi granata nel momento più delicato della stagione.

I punti pesano chiaramente molto di più per i biancazzurri, ma dopo aver centrato con largo anticipo l’obiettivo salvezza il Pontedera punta a tagliare in extremis il traguardo dei playoff.

Per questo non bisogna aspettarsi regali dai granata, che segnano e subiscono tantissime reti e sono reduci da due vittorie di fila e più in generale da quattro risultati utili di fila.

La Spal però non ha scelta: a tre giornate dalla fine, bisogna tornare a vincere.

s.m.