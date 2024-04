Anche Petrovic recupera. Bassoli forse in panchina

Il Pineto non è esattamente l’avversario che un calciatore sogna di affrontare nel corso della propria carriera. Ma quella di domenica prossima al Mazza è una partita che nessuno in casa Spal ha intenzione di saltare. Nemmeno gli acciaccati, da Antenucci a Bassoli. Entrambi con ogni probabilità non saranno gettati nella mischia contro gli abruzzesi perché non vale la pena correre rischi, però lavorano sodo per entrare comunque nella lista dei convocati e partecipare in qualche modo ad una gara che può sancire una salvezza inseguita per mesi dai biancazzurri. In via Copparo comunque non mancano le buone notizie per mister Di Carlo, che recupera Tripaldelli e Petrovic. Entrambi ieri hanno aumentato i carichi di lavoro, effettuando la seduta quasi interamente a pieno regime.

PREVENDITA. A 72 ore dalla gara col Pineto, nel pomeriggio di ieri risultavano venduti ben 2.700 biglietti. E considerando che gli abbonati sono oltre 4.500 si può facilmente intuire che si profila una grande cornice di pubblico. Tra l’altro, i tagliandi distribuiti ai bambini del progetto Scuola Biancazzurra non sono ancora stati conteggiati al 100%, quindi è verosimile pensare che a tre giorni dalla partita i tifosi che si sono già assicurati un posto sugli spalti del Mazza siano almeno 7.500. Si ricorda che per questa partita è attiva una speciale promozione sulle tariffe intere di acquisto dei biglietti, che sono in vendita con i seguenti prezzi: curva Ovest 5 euro, gradinata laterale, centrale, Gold e tribuna Bianca 10 euro, tribuna Azzurra e Blu 14 euro. Tutti gli Under 18 potranno accedere allo stadio Mazza pagando 5 euro in tutti i settori dell’impianto.

ARBITRO. Toccherà a Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo dirigere la gara tra Spal e Pineto, in programma domenica prossima alle 16,30 al Mazza. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Piatti di Como e Rastelli di Ostia Lido.